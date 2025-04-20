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Візіокс чорниця (Visiox blueberry)

Візіокс чорниця (Visiox blueberry)

Львів (адресу не вказано)
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Доступно в 2 аптеках у Львів
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Широка, 87
3.9 км
ВІЗІОКС ЧОРНИЦЯ капсули 540 мг №30
Юніверс Фарм
110,74 грн
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Кавалерідзе, 2
6.1 км
ВІЗІОКС ЧОРНИЦЯ капсули 540 мг №30
Юніверс Фарм
268,92 грн
В містах поряд
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Новий Розділ, просп. Шевченка Тараса, 32
42.1 км
ВІЗІОКС ЧОРНИЦЯ капсули 540 мг №30
Юніверс Фарм
455,12 грн
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Соснівка, вул. Галицька, 7
53.3 км
ВІЗІОКС ЧОРНИЦЯ капсули 540 мг №30
Юніверс Фарм
303,30 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Шептицький, вул. Сокальська, 5/2
63.8 км
ВІЗІОКС ЧОРНИЦЯ капсули 540 мг №30
Юніверс Фарм
269,33
Економія при броні: -52,83 грн
216,51 грн
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Шептицький, вул. Шептицького, 1-А
64.2 км
ВІЗІОКС ЧОРНИЦЯ капсули 540 мг №30
Юніверс Фарм
149,91
Економія при броні: -2,23 грн
147,68 грн
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Стрий, вул. Січових Стрільців, 10
64.5 км
ВІЗІОКС ЧОРНИЦЯ капсули 540 мг №30
Юніверс Фарм
150,41 грн
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Стрий, вул. Коссака, 5
64.5 км
ВІЗІОКС ЧОРНИЦЯ капсули 540 мг №30
Юніверс Фарм
454,58 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Стрий, вул. Січових Стрільців, 10
64.5 км
ВІЗІОКС ЧОРНИЦЯ капсули 540 мг №30
Юніверс Фарм
230,34
Економія при броні: -15,49 грн
214,84 грн
Еко аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Стрий, вул. Шевченка Тараса, 103
65.6 км
ВІЗІОКС ЧОРНИЦЯ капсули 540 мг №30
Юніверс Фарм
353,60 грн
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Стрий, вул. Шевченка Тараса, 93/1
65.6 км
ВІЗІОКС ЧОРНИЦЯ капсули 540 мг №30
Юніверс Фарм
240,42
Економія при броні: -3,98 грн
236,44 грн
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Стрий, вул. Хмельницького Богдана, 12/3
65.7 км
ВІЗІОКС ЧОРНИЦЯ капсули 540 мг №30
Юніверс Фарм
149,88 грн
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Стрий, вул. Успенська, 36-А
66.0 км
ВІЗІОКС ЧОРНИЦЯ капсули 540 мг №30
Юніверс Фарм
300,36
Економія при броні: -0,36 грн
300,01 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Стрий, вул. Болехівська, 53
66.9 км
ВІЗІОКС ЧОРНИЦЯ капсули 540 мг №30
Юніверс Фарм
403,80
Економія при броні: -81,70 грн
322,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Борислав, вул. Міцкевича, 1
75.2 км
ВІЗІОКС ЧОРНИЦЯ капсули 540 мг №30
Юніверс Фарм
114,99
Економія при броні: -6,90 грн
108,09 грн
Волиньфарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Іваничі, вул. Грушевського, 25
91.8 км
ВІЗІОКС ЧОРНИЦЯ капсули 540 мг №30
Юніверс Фарм
388,00 грн
Зелена аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Галич, вул. Коновальця, 4
94.8 км
ВІЗІОКС ЧОРНИЦЯ капсули 540 мг №30
Юніверс Фарм
301,97 грн
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вигода, вул. Галицького Данила, 50
101.1 км
ВІЗІОКС ЧОРНИЦЯ капсули 540 мг №30
Юніверс Фарм
316,43
Економія при броні: -0,60 грн
315,83 грн
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Нововолинськ, м-н 15-й, 15
101.4 км
ВІЗІОКС ЧОРНИЦЯ капсули 540 мг №30
Юніверс Фарм
456,02 грн
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кременець, вул. Горбача, 3-А
123.7 км
ВІЗІОКС ЧОРНИЦЯ капсули 540 мг №30
Юніверс Фарм
306,05 грн
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