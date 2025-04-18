Візіокс чорниця (Visiox blueberry)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 6 аптеках у Київ
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Вершигори Петра, 1
6.1 км
ВІЗІОКС ЧОРНИЦЯ капсули 540 мг №30
Юніверс Фарм
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ніколаєва Архітектора, 7
8.1 км
ВІЗІОКС ЧОРНИЦЯ капсули 540 мг №30
Юніверс Фарм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Градинська, 1
9.2 км
ВІЗІОКС ЧОРНИЦЯ капсули 540 мг №30
Юніверс Фарм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бальзака Оноре, 80
10.3 км
ВІЗІОКС ЧОРНИЦЯ капсули 540 мг №30
Юніверс Фарм
367,80
Економія при броні: -24,52 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, шосе Харківське, 166-В
10.6 км
ВІЗІОКС ЧОРНИЦЯ капсули 540 мг №30
Юніверс Фарм
403,80
Економія при броні: -74,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бориспільська, 26-К
11.9 км
ВІЗІОКС ЧОРНИЦЯ капсули 540 мг №30
Юніверс Фарм
345,33
Економія при броні: -16,23 грн
В містах поряд
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вишневе, вул. Приймаченко Марії, 26-А
12.6 км
ВІЗІОКС ЧОРНИЦЯ капсули 540 мг №30
Юніверс Фарм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Канів, вул. Героїв Дніпра, 1-А
103.0 км
ВІЗІОКС ЧОРНИЦЯ капсули 540 мг №30
Юніверс Фарм
324,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Канів, вул. Героїв Дніпра, 3-А
103.1 км
ВІЗІОКС ЧОРНИЦЯ капсули 540 мг №30
Юніверс Фарм
324,60 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Корсунь-Шевченківський, вул. Ярослава Мудрого, 38
126.2 км
ВІЗІОКС ЧОРНИЦЯ капсули 540 мг №30
Юніверс Фарм
324,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Корсунь-Шевченківський, вул. Ярослава Мудрого, 30-А
126.3 км
ВІЗІОКС ЧОРНИЦЯ капсули 540 мг №30
Юніверс Фарм
324,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Корсунь-Шевченківський, вул. Шевченка Тараса, 32
126.4 км
ВІЗІОКС ЧОРНИЦЯ капсули 540 мг №30
Юніверс Фарм
324,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Драбів, вул. Центральна, 26
127.8 км
ВІЗІОКС ЧОРНИЦЯ капсули 540 мг №30
Юніверс Фарм
324,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Драбів, вул. Центральна, 30
127.9 км
ВІЗІОКС ЧОРНИЦЯ капсули 540 мг №30
Юніверс Фарм
324,60 грн
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Мошни, вул. Спасо-Преображенська, 58
134.2 км
ВІЗІОКС ЧОРНИЦЯ капсули 540 мг №30
Юніверс Фарм
324,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Лисянка, пл. Миру, 8-А
135.6 км
ВІЗІОКС ЧОРНИЦЯ капсули 540 мг №30
Юніверс Фарм
324,60 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Золотоноша, вул. Захисників України, 2-Г
138.5 км
ВІЗІОКС ЧОРНИЦЯ капсули 540 мг №30
Юніверс Фарм
324,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Золотоноша, вул. Захисників України, 2-Г
138.6 км
ВІЗІОКС ЧОРНИЦЯ капсули 540 мг №30
Юніверс Фарм
324,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Золотоноша, вул. Шевченка Тараса, 96
138.6 км
ВІЗІОКС ЧОРНИЦЯ капсули 540 мг №30
Юніверс Фарм
324,60 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Золотоноша, вул. Шевченка Тараса, 76-А
138.8 км
ВІЗІОКС ЧОРНИЦЯ капсули 540 мг №30
Юніверс Фарм
324,60 грн