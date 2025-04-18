Візіокс чорниця (Visiox blueberry)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках у Харків
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
ВІЗІОКС ЧОРНИЦЯ капсули 540 мг №30
Юніверс Фарм
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
1.9 км
ВІЗІОКС ЧОРНИЦЯ капсули 540 мг №30
Юніверс Фарм
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 23
3.6 км
ВІЗІОКС ЧОРНИЦЯ капсули 540 мг №30
Юніверс Фарм
В містах поряд
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Краснокутськ, вул. Миру, 141
77.8 км
ВІЗІОКС ЧОРНИЦЯ капсули 540 мг №30
Юніверс Фарм
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Карлівка, вул. Великотирнівська, 4/8-А
99.4 км
ВІЗІОКС ЧОРНИЦЯ капсули 540 мг №30
Юніверс Фарм
324,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Карлівка, вул. Полтавський Шлях, 46-Г
99.6 км
ВІЗІОКС ЧОРНИЦЯ капсули 540 мг №30
Юніверс Фарм
324,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Котельва, вул. Миру, 1-Б
107.2 км
ВІЗІОКС ЧОРНИЦЯ капсули 540 мг №30
Юніверс Фарм
324,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Котельва, вул. Полтавський Шлях, 211
107.3 км
ВІЗІОКС ЧОРНИЦЯ капсули 540 мг №30
Юніверс Фарм
324,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Машівка, вул. Незалежності, 124-А
115.7 км
ВІЗІОКС ЧОРНИЦЯ капсули 540 мг №30
Юніверс Фарм
324,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Опішня, вул. Перемоги, 2-А
117.5 км
ВІЗІОКС ЧОРНИЦЯ капсули 540 мг №30
Юніверс Фарм
324,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Опішня, вул. Панаса Мирного, 47
118.5 км
ВІЗІОКС ЧОРНИЦЯ капсули 540 мг №30
Юніверс Фарм
324,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Диканька, вул. Медична, 42-А
123.6 км
ВІЗІОКС ЧОРНИЦЯ капсули 540 мг №30
Юніверс Фарм
324,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Диканька, вул. Мазепи Івана, 5
124.6 км
ВІЗІОКС ЧОРНИЦЯ капсули 540 мг №30
Юніверс Фарм
324,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Полтава, вул. Охтирський Шлях, 121-Б
125.1 км
ВІЗІОКС ЧОРНИЦЯ капсули 540 мг №30
Юніверс Фарм
324,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Миру, 9
127.8 км
ВІЗІОКС ЧОРНИЦЯ капсули 540 мг №30
Юніверс Фарм
324,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Полтава, вул. Миру, 7
127.9 км
ВІЗІОКС ЧОРНИЦЯ капсули 540 мг №30
Юніверс Фарм
324,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Бідного Олександра, 16
128.3 км
ВІЗІОКС ЧОРНИЦЯ капсули 540 мг №30
Юніверс Фарм
324,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Полтава, вул. Чураївни, 3/2
128.8 км
ВІЗІОКС ЧОРНИЦЯ капсули 540 мг №30
Юніверс Фарм
324,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Полтава, вул. Чураївни, 3/2
128.8 км
ВІЗІОКС ЧОРНИЦЯ капсули 540 мг №30
Юніверс Фарм
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, перех. Соборності / Європейська, 29/15
129.5 км
ВІЗІОКС ЧОРНИЦЯ капсули 540 мг №30
Юніверс Фарм
324,60 грн