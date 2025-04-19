Візіокс чорниця (Visiox blueberry)
Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеках у Дніпро
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Калнишевського Петра, 33
10.3 км
ВІЗІОКС ЧОРНИЦЯ капсули 540 мг №30
Юніверс Фарм
В містах поряд
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кобеляки, вул. Дніпровська, 1-А
94.3 км
ВІЗІОКС ЧОРНИЦЯ капсули 540 мг №30
Юніверс Фарм
324,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Кобеляки, пл. Базарна, 1
94.5 км
ВІЗІОКС ЧОРНИЦЯ капсули 540 мг №30
Юніверс Фарм
324,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Білики, вул. Пристанційна, 2-З
102.1 км
ВІЗІОКС ЧОРНИЦЯ капсули 540 мг №30
Юніверс Фарм
324,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Нові Санжари, вул. Незалежності, 37-А
107.9 км
ВІЗІОКС ЧОРНИЦЯ капсули 540 мг №30
Юніверс Фарм
324,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Терещенка Володимира, 1-Е
109.3 км
ВІЗІОКС ЧОРНИЦЯ капсули 540 мг №30
Юніверс Фарм
397,32
Економія при броні: -15,24 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Машівка, вул. Незалежності, 124-А
109.3 км
ВІЗІОКС ЧОРНИЦЯ капсули 540 мг №30
Юніверс Фарм
324,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Карлівка, вул. Полтавський Шлях, 46-Г
111.2 км
ВІЗІОКС ЧОРНИЦЯ капсули 540 мг №30
Юніверс Фарм
324,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Карлівка, вул. Великотирнівська, 4/8-А
111.3 км
ВІЗІОКС ЧОРНИЦЯ капсули 540 мг №30
Юніверс Фарм
324,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Горішні Плавні, вул. Добровольського, 31
114.7 км
ВІЗІОКС ЧОРНИЦЯ капсули 540 мг №30
Юніверс Фарм
324,60 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Горішні Плавні, вул. Миру, 7
114.7 км
ВІЗІОКС ЧОРНИЦЯ капсули 540 мг №30
Юніверс Фарм
324,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Горішні Плавні, вул. Миру, 9
114.7 км
ВІЗІОКС ЧОРНИЦЯ капсули 540 мг №30
Юніверс Фарм
324,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Горішні Плавні, просп. Героїв Дніпра, 54
115.3 км
ВІЗІОКС ЧОРНИЦЯ капсули 540 мг №30
Юніверс Фарм
324,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Горішні Плавні, просп. Героїв Дніпра, 79
115.3 км
ВІЗІОКС ЧОРНИЦЯ капсули 540 мг №30
Юніверс Фарм
324,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Горішні Плавні, просп. Героїв Дніпра, 60
115.4 км
ВІЗІОКС ЧОРНИЦЯ капсули 540 мг №30
Юніверс Фарм
324,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Караманиць Федора, 28
120.6 км
ВІЗІОКС ЧОРНИЦЯ капсули 540 мг №30
Юніверс Фарм
383,70
Економія при броні: -59,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, м-н Гірницький, 36-Б
124.4 км
ВІЗІОКС ЧОРНИЦЯ капсули 540 мг №30
Юніверс Фарм
405,85
Економія при броні: -23,77 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Розсошенці, вул. Геофізична, 6
124.9 км
ВІЗІОКС ЧОРНИЦЯ капсули 540 мг №30
Юніверс Фарм
324,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кременчук, вул. Республіканська, 134-А
126.1 км
ВІЗІОКС ЧОРНИЦЯ капсули 540 мг №30
Юніверс Фарм
324,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кременчук, вул. Республіканська, 134-А
126.2 км
ВІЗІОКС ЧОРНИЦЯ капсули 540 мг №30
Юніверс Фарм
324,60 грн