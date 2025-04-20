Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 6 аптеках у Запоріжжя
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
ІНДОЛ-3 капсули 500 мг №30
Осіріс
318,00
Економія при броні: -33,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.1 км
ІНДОЛ-3 капсули 500 мг №30
Осіріс
318,00
Економія при броні: -33,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 25
3.9 км
ІНДОЛ-3 капсули 500 мг №30
Осіріс
387,50
Економія при броні: -69,60 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Щаслива, 7
8.9 км
ІНДОЛ-3 капсули 500 мг №30
Осіріс
318,00
Економія при броні: -33,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Запоріжжя, вул. Героїв 93-ї Бригади, 3
9.7 км
ІНДОЛ-3 капсули 500 мг №30
Осіріс
106,21
Економія при броні: -11,02 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сорочинська, 11
10.8 км
ІНДОЛ-3 капсули 500 мг №30
Осіріс
318,00
Економія при броні: -33,00 грн
В містах поряд
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Вільнянськ, вул. Соборна, 6-А
22.2 км
ІНДОЛ-3 капсули 500 мг №30
Осіріс
318,00
Економія при броні: -35,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Панікахи, 36-К
61.0 км
ІНДОЛ-3 капсули 500 мг №30
Осіріс
387,50
Економія при броні: -69,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, бульв. Слави, 40
62.3 км
ІНДОЛ-3 капсули 500 мг №30
Осіріс
258,46
Економія при броні: -46,42 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Осьмака Кирила, 16-А
62.6 км
ІНДОЛ-3 капсули 500 мг №30
Осіріс
387,50
Економія при броні: -69,60 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Незалежності, 16
65.4 км
ІНДОЛ-3 капсули 500 мг №30
Осіріс
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Нікополь, вул. Шевченка Тараса, 188
65.6 км
ІНДОЛ-3 капсули 500 мг №30
Осіріс
318,00
Економія при броні: -35,70 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Нікополь, вул. Шевченка Тараса, 206
65.6 км
ІНДОЛ-3 капсули 500 мг №30
Осіріс
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 82
66.5 км
ІНДОЛ-3 капсули 500 мг №30
Осіріс
352,50
Економія при броні: -34,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Науки, 31
66.9 км
ІНДОЛ-3 капсули 500 мг №30
Осіріс
387,50
Економія при броні: -69,60 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 18:45
Нікополь, просп. Трубників, 85
67.9 км
ІНДОЛ-3 капсули 500 мг №30
Осіріс
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 12
68.8 км
ІНДОЛ-3 капсули 500 мг №30
Осіріс
372,00
Економія при броні: -54,10 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
69.2 км
ІНДОЛ-3 капсули 500 мг №30
Осіріс
382,30
Економія при броні: -64,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 119-Д
70.0 км
ІНДОЛ-3 капсули 500 мг №30
Осіріс
352,50
Економія при броні: -34,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111-К
72.0 км
ІНДОЛ-3 капсули 500 мг №30
Осіріс
387,50
Економія при броні: -69,60 грн