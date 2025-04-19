Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 25 аптеках у Одеса
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 52
0.5 км
ІНДОЛ-3 капсули 500 мг №30
Осіріс
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 14
2.8 км
ІНДОЛ-3 капсули 500 мг №30
Осіріс
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
ІНДОЛ-3 капсули 500 мг №30
Осіріс
387,50
Економія при броні: -59,60 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 5
3.1 км
ІНДОЛ-3 капсули 500 мг №30
Осіріс
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Овідіопольська, 6
3.2 км
ІНДОЛ-3 капсули 500 мг №30
Осіріс
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 30
3.3 км
ІНДОЛ-3 капсули 500 мг №30
Осіріс
387,50
Економія при броні: -59,60 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 31
3.4 км
ІНДОЛ-3 капсули 500 мг №30
Осіріс
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 79
3.4 км
ІНДОЛ-3 капсули 500 мг №30
Осіріс
372,00
Економія при броні: -44,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грецька, 45
3.5 км
ІНДОЛ-3 капсули 500 мг №30
Осіріс
387,50
Економія при броні: -59,60 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грецька, 46
3.6 км
ІНДОЛ-3 капсули 500 мг №30
Осіріс
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 110
3.9 км
ІНДОЛ-3 капсули 500 мг №30
Осіріс
372,00
Економія при броні: -44,10 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 30 хв
Одеса, вул. Новощіпний ряд, 11
4.1 км
ІНДОЛ-3 капсули 500 мг №30
Осіріс
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 30 хв
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
4.2 км
ІНДОЛ-3 капсули 500 мг №30
Осіріс
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Мальовнича, 24-Г
4.8 км
ІНДОЛ-3 капсули 500 мг №30
Осіріс
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 55
5.2 км
ІНДОЛ-3 капсули 500 мг №30
Осіріс
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Одеса, вул. Героїв Крут, 24-А
6.1 км
ІНДОЛ-3 капсули 500 мг №30
Осіріс
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 17
6.3 км
ІНДОЛ-3 капсули 500 мг №30
Осіріс
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Судобудівельна, 1
7.1 км
ІНДОЛ-3 капсули 500 мг №30
Осіріс
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Небесної Сотні, 10
8.4 км
ІНДОЛ-3 капсули 500 мг №30
Осіріс
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Левітана, 67/1
9.2 км
ІНДОЛ-3 капсули 500 мг №30
Осіріс