Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 7 аптеках у Миколаїв
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13-В/4
3.4 км
ІНДОЛ-3 капсули 500 мг №30
Осіріс
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Центральний, 65
3.5 км
ІНДОЛ-3 капсули 500 мг №30
Осіріс
387,50
Економія при броні: -70,90 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Миколаїв, просп. Центральний, 154
4.2 км
ІНДОЛ-3 капсули 500 мг №30
Осіріс
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Миколаїв, вул. Велика Морська, 21
4.8 км
ІНДОЛ-3 капсули 500 мг №30
Осіріс
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Миру, 1/10
4.8 км
ІНДОЛ-3 капсули 500 мг №30
Осіріс
345,90
Економія при броні: -29,30 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Героїв України, 20-К
7.6 км
ІНДОЛ-3 капсули 500 мг №30
Осіріс
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Самойловича, 2-М
8.5 км
ІНДОЛ-3 капсули 500 мг №30
Осіріс
В містах поряд
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 16:00
Херсон, вул. Комкова, 92
55.9 км
ІНДОЛ-3 капсули 500 мг №30
Осіріс
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Южне, вул. Хіміків, 22/3
75.1 км
ІНДОЛ-3 капсули 500 мг №30
Осіріс
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Южне, вул. Хіміків, 2-А
76.0 км
ІНДОЛ-3 капсули 500 мг №30
Осіріс
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вознесенськ, вул. Одеська, 21/2-Б
84.8 км
ІНДОЛ-3 капсули 500 мг №30
Осіріс
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Фонтанка, вул. Чехова, 1/1
96.9 км
ІНДОЛ-3 капсули 500 мг №30
Осіріс
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 30/1
98.2 км
ІНДОЛ-3 капсули 500 мг №30
Осіріс
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Марсельська, 3
100.1 км
ІНДОЛ-3 капсули 500 мг №30
Осіріс
387,50
Економія при броні: -70,90 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 5
107.5 км
ІНДОЛ-3 капсули 500 мг №30
Осіріс
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Грецька, 46
107.5 км
ІНДОЛ-3 капсули 500 мг №30
Осіріс
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пастера, 31
107.5 км
ІНДОЛ-3 капсули 500 мг №30
Осіріс
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Грецька, 45
107.6 км
ІНДОЛ-3 капсули 500 мг №30
Осіріс
387,50
Економія при броні: -70,90 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пастера, 14
107.8 км
ІНДОЛ-3 капсули 500 мг №30
Осіріс
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
107.9 км
ІНДОЛ-3 капсули 500 мг №30
Осіріс
387,50
Економія при броні: -70,90 грн