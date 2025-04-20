Львів (адресу не вказано)
Доступно в 11 аптеках у Львів
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
ІНДОЛ-3 капсули 500 мг №30
Осіріс
364,00
Економія при броні: -40,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
ІНДОЛ-3 капсули 500 мг №30
Осіріс
382,30
Економія при броні: -58,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Куліша, 15
0.9 км
ІНДОЛ-3 капсули 500 мг №30
Осіріс
375,80
Економія при броні: -51,90 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 2/4
1.1 км
ІНДОЛ-3 капсули 500 мг №30
Осіріс
372,10
Економія при броні: -48,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Зелена, 1
1.4 км
ІНДОЛ-3 капсули 500 мг №30
Осіріс
247,79
Економія при броні: -31,75 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Львів, вул. Городоцька, 159
1.4 км
ІНДОЛ-3 капсули 500 мг №30
Осіріс
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Героїв УПА, 73
2.0 км
ІНДОЛ-3 капсули 500 мг №30
Осіріс
375,40
Економія при броні: -51,50 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Личаківська, 71
2.3 км
ІНДОЛ-3 капсули 500 мг №30
Осіріс
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Любінська, 102
3.7 км
ІНДОЛ-3 капсули 500 мг №30
Осіріс
382,30
Економія при броні: -58,40 грн
Подорожник
Львів, вул. Кульпарківська, 172
3.8 км
ІНДОЛ-3 капсули 500 мг №30
Осіріс
382,30
Економія при броні: -58,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Стрийська, 45
4.1 км
ІНДОЛ-3 капсули 500 мг №30
Осіріс
382,30
Економія при броні: -58,40 грн
В містах поряд
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Зимна Вода, вул. Городоцька, 4-А
8.1 км
ІНДОЛ-3 капсули 500 мг №30
Осіріс
374,00
Економія при броні: -50,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Городок, пл. Гайдамаків, 15-А
27.3 км
ІНДОЛ-3 капсули 500 мг №30
Осіріс
374,00
Економія при броні: -50,10 грн
Аптека твоєї родини
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бурштин, вул. Калуська, 10
78.8 км
ІНДОЛ-3 капсули 500 мг №30
Осіріс
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Старий Самбір, вул. Галицького Лева, 55
85.9 км
ІНДОЛ-3 капсули 500 мг №30
Осіріс
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Нововолинськ, бульв. Шевченка Тараса, 11
99.1 км
ІНДОЛ-3 капсули 500 мг №30
Осіріс
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Локачі, вул. Луцька, 2
109.4 км
ІНДОЛ-3 капсули 500 мг №30
Осіріс
394,80
Економія при броні: -70,90 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 112-Д
111.1 км
ІНДОЛ-3 капсули 500 мг №30
Осіріс
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Івано-Франківськ, вул. Вовчинецька, 225-А
112.8 км
ІНДОЛ-3 капсули 500 мг №30
Осіріс
382,30
Економія при броні: -58,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Вовчинецька, 167
113.2 км
ІНДОЛ-3 капсули 500 мг №30
Осіріс
123,84
Економія при броні: -8,56 грн