Харків (адресу не вказано)
Доступно в 12 аптеках у Харків
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 36 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
0.8 км
ІНДОЛ-3 капсули 500 мг №30
Осіріс
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 36 хв
Харків, вул. Сумська, 69
2.2 км
ІНДОЛ-3 капсули 500 мг №30
Осіріс
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 36 хв
Харків, вул. Полтавський Шлях, 123
4.3 км
ІНДОЛ-3 капсули 500 мг №30
Осіріс
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Харків, пров. Расторгуївський, 2
4.6 км
ІНДОЛ-3 капсули 500 мг №30
Осіріс
382,30
Економія при броні: -35,40 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 36 хв
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
4.9 км
ІНДОЛ-3 капсули 500 мг №30
Осіріс
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Харків, вул. 23-го Серпня, 43
5.2 км
ІНДОЛ-3 капсули 500 мг №30
Осіріс
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 36 хв
Харків, просп. Ювілейний, 49/8
6.0 км
ІНДОЛ-3 капсули 500 мг №30
Осіріс
375,80
Економія при броні: -28,90 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Харків, просп. Людвіга Свободи, 31
7.3 км
ІНДОЛ-3 капсули 500 мг №30
Осіріс
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 36 хв
Харків, просп. Байрона, 179
7.4 км
ІНДОЛ-3 капсули 500 мг №30
Осіріс
375,30
Економія при броні: -28,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 36 хв
Харків, вул. Нескорених, 13
7.5 км
ІНДОЛ-3 капсули 500 мг №30
Осіріс
374,60
Економія при броні: -27,70 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 36 хв
Харків, шосе Салтівське, 262-А
8.0 км
ІНДОЛ-3 капсули 500 мг №30
Осіріс
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 36 хв
Харків, вул. Бекетова, 21
10.6 км
ІНДОЛ-3 капсули 500 мг №30
Осіріс
382,30
Економія при броні: -35,40 грн
В містах поряд
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 6 хв
Люботин, вул. Шевченка Тараса, 104-Б
23.5 км
ІНДОЛ-3 капсули 500 мг №30
Осіріс
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 6 хв
Люботин, пл. Соборна, 1-В
23.6 км
ІНДОЛ-3 капсули 500 мг №30
Осіріс
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Зміїв, вул. Лиманська, 22
35.6 км
ІНДОЛ-3 капсули 500 мг №30
Осіріс
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 36 хв
Валки, вул. Харківська, 11-А
47.8 км
ІНДОЛ-3 капсули 500 мг №30
Осіріс
382,30
Економія при броні: -54,40 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 36 хв
Златопіль, м-н 1/2, 46
65.9 км
ІНДОЛ-3 капсули 500 мг №30
Осіріс
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 36 хв
Златопіль, м-н 4-й, 5
66.1 км
ІНДОЛ-3 капсули 500 мг №30
Осіріс
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Охтирка, пл. Успенська, 3
102.5 км
ІНДОЛ-3 капсули 500 мг №30
Осіріс
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Охтирка, вул. Незалежності, 16
102.6 км
ІНДОЛ-3 капсули 500 мг №30
Осіріс
378,40
Економія при броні: -50,50 грн