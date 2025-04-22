Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 13 аптеках у Чернігів
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
ІНДОЛ-3 капсули 500 мг №30
Осіріс
377,30
Економія при броні: -51,10 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 91
0.6 км
ІНДОЛ-3 капсули 500 мг №30
Осіріс
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 18
1.6 км
ІНДОЛ-3 капсули 500 мг №30
Осіріс
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 14
1.6 км
ІНДОЛ-3 капсули 500 мг №30
Осіріс
125,01
Економія при броні: -16,38 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 10
1.7 км
ІНДОЛ-3 капсули 500 мг №30
Осіріс
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. Музична, 2
2.3 км
ІНДОЛ-3 капсули 500 мг №30
Осіріс
394,80
Економія при броні: -68,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 37
2.9 км
ІНДОЛ-3 капсули 500 мг №30
Осіріс
394,80
Економія при броні: -68,60 грн
Аптека твоєї родини
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 37
2.9 км
ІНДОЛ-3 капсули 500 мг №30
Осіріс
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. Соборності, 4
3.0 км
ІНДОЛ-3 капсули 500 мг №30
Осіріс
377,30
Економія при броні: -51,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. Космонавтів, 9
3.2 км
ІНДОЛ-3 капсули 500 мг №30
Осіріс
375,40
Економія при броні: -49,20 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. Соборності, 17
3.4 км
ІНДОЛ-3 капсули 500 мг №30
Осіріс
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. Незалежності, 23
4.3 км
ІНДОЛ-3 капсули 500 мг №30
Осіріс
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. Незалежності, 56
5.0 км
ІНДОЛ-3 капсули 500 мг №30
Осіріс
В містах поряд
Аптека твоєї родини
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бобровиця, вул. Незалежності, 25
84.7 км
ІНДОЛ-3 капсули 500 мг №30
Осіріс
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Хотянівка, вул. Непопа Костянтина, 45
112.3 км
ІНДОЛ-3 капсули 500 мг №30
Осіріс
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Нові Петрівці, вул. Свято-Покровська, 218
113.5 км
ІНДОЛ-3 капсули 500 мг №30
Осіріс
374,20
Економія при броні: -57,60 грн
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бровари, вул. Чорних Запорожців, 54
114.1 км
ІНДОЛ-3 капсули 500 мг №30
Осіріс
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бровари, бульв. Незалежності, 6
114.7 км
ІНДОЛ-3 капсули 500 мг №30
Осіріс
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Згурівка, вул. Українська, 11
116.3 км
ІНДОЛ-3 капсули 500 мг №30
Осіріс
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Радунська, 30
118.2 км
ІНДОЛ-3 капсули 500 мг №30
Осіріс