Всі аптеки України
Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що впливають, переважно, на процеси обміну у тканинахДієтичні добавки — джерело моновітамінів і вітаміноподібних речовинАЦЕРОЛА ВІТАВІТЦіни в аптеках

АЦЕРОЛА ВІТАВІТ таблетки 1000 мг банка, №30 - Запоріжжя (713095) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Запоріжжя (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Запоріжжя не найдено
В інших містах:
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, ж/м Тополь-1, 15
Всього: упаковка (1)
157,45
Економія: -9,78 грн
147,67 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Близнюки, вул. Свободи, 24
Всього: упаковка (2)
180,40 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Сахновщина, вул. Південно-Вокзальна, 9
Всього: упаковка (2)
189,40 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 72
Всього: упаковка (3)
187,82 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2
Всього: упаковка (5)
187,12 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Свободи, 8
Всього: упаковка (2)
188,83 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Всього: упаковка (3)
189,01 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Будівельників, 5-З
Всього: упаковка (3)
154,93
Економія: -14,09 грн
140,84 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пров. 1-й Лісопарківський, 5
Всього: упаковка (1)
157,54
Економія: -9,48 грн
148,06 грн
Біла ромашка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Канів, вул. Енергетиків, 12-А
Всього: упаковка (1)
186,65
Економія: -5,60 грн
181,05 грн
Біла ромашка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, дорога Фонтанська, 58/1
Всього: упаковка (1)
186,65
Економія: -5,60 грн
181,05 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Ніжин, пл. Заньковецької Марії, 4
Всього: упаковка (2)
190,23 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Біла Церква, вул. Волонтерська, 4
Всього: упаковка (1)
156,93
Економія: -12,20 грн
144,73 грн
Біла ромашка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Мишуги Олександра, 4
Всього: упаковка (1)
186,65
Економія: -5,60 грн
181,05 грн
Біла ромашка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Київська, 156
Всього: упаковка (2)
186,65
Економія: -5,60 грн
181,05 грн
Фармація
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Окіпної Раїси, 9
Всього: упаковка (3)
192,10
Економія: -46,65 грн
145,45 грн
Фармація
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:00
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30/1
Всього: упаковка (1)
192,10
Економія: -46,65 грн
145,45 грн
Біла ромашка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Антоновича, 176
Всього: упаковка (1)
192,15
Економія: -5,76 грн
186,39 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (2)
176,79 грн
Фармація
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
Всього: упаковка (1)
150,94
Економія: -5,49 грн
145,45 грн