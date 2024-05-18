АЦЕРОЛА ВІТАВІТ таблетки 1000 мг банка, №30 - Дніпро (Дніпропетровськ) (713095) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 1 аптеці
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, ж/м Тополь-1, 15
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Сахновщина, вул. Південно-Вокзальна, 9
Аптека оптових цін
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Близнюки, вул. Свободи, 24
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Гагаріна, 72
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Свободи, 8
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пров. 1-й Лісопарківський, 5
Аптека копійка
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Миколаїв, вул. Будівельників, 5-З
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Канів, вул. Енергетиків, 12-А
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Ніжин, пл. Заньковецької Марії, 4
Біла ромашка
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Бровари, вул. Київська, 156
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Мишуги Олександра, 4
Фармація
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Київ, вул. Окіпної Раїси, 9
Фармація
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30/1
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Біла Церква, вул. Волонтерська, 4
Біла ромашка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Антоновича, 176
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Біла ромашка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Бальзака Оноре, 91/29-А
Біла ромашка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Одеса, дорога Фонтанська, 58/1