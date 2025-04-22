Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 23 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Квінол капсули №30
Базкід Фарма
621,40
Економія при броні: -25,68 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Квінол капсули №30
Базкід Фарма
578,51
Економія при броні: -233,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
Квінол капсули №30
Базкід Фарма
565,50
Економія при броні: -87,00 грн
Аптека ніжних цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
Квінол капсули №30
Базкід Фарма
571,45
Економія при броні: -94,67 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Квінол капсули №30
Базкід Фарма
565,21
Економія при броні: -88,05 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Центральний, 65
3.5 км
Квінол капсули №30
Базкід Фарма
508,95
Економія при броні: -30,45 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 18:30
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/3
3.6 км
Квінол капсули №30
Базкід Фарма
565,26
Економія при броні: -88,48 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Миколаїв, вул. Бедзая Ігоря, 2-Б
3.6 км
Квінол капсули №30
Базкід Фарма
565,50
Економія при броні: -87,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 31/6
3.6 км
Квінол капсули №30
Базкід Фарма
566,33
Економія при броні: -21,83 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Миколаїв, просп. Центральний, 27/11
3.6 км
Квінол капсули №30
Базкід Фарма
565,50
Економія при броні: -87,00 грн
Фармакопійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Центральний, 23/12
3.7 км
Квінол капсули №30
Базкід Фарма
571,62
Економія при броні: -94,84 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Миколаїв, просп. Центральний, 26-Д
3.7 км
Квінол капсули №30
Базкід Фарма
576,94
Економія при броні: -100,16 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Миколаїв, вул. Скоропадського Павла, 58-А
3.8 км
Квінол капсули №30
Базкід Фарма
565,53
Економія при броні: -23,80 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Аркасівська, 19
4.1 км
Квінол капсули №30
Базкід Фарма
565,74
Економія при броні: -21,24 грн
Медпрепарати
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Миколаїв, вул. 3-я Слобідська, 50/2
4.1 км
Квінол капсули №30
Базкід Фарма
614,33
Економія при броні: -18,99 грн
Аптека ніжних цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Благовісного Вадима, 14
4.8 км
Квінол капсули №30
Базкід Фарма
569,66
Економія при броні: -28,53 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Миколаївська, 15/5
4.9 км
Квінол капсули №30
Базкід Фарма
565,50
Економія при броні: -87,00 грн
Медпрепарати
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Миру, 17
5.4 км
Квінол капсули №30
Базкід Фарма
570,69
Економія при броні: -29,61 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Миколаїв, просп. Миру, 56-Б/2
5.7 км
Квінол капсули №30
Базкід Фарма
559,51
Економія при броні: -18,15 грн
Медпрепарати
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Космонавтів, 55/5
5.8 км
Квінол капсули №30
Базкід Фарма
575,91
Економія при броні: -34,70 грн