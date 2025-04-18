Київ (адресу не вказано)
Доступно в 337 аптеках у Київ
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.3 км
Квінол капсули №30
Базкід Фарма
652,99
Економія при броні: -156,69 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Квінол капсули №30
Базкід Фарма
565,50
Економія при броні: -69,20 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Квінол капсули №30
Базкід Фарма
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Квінол капсули №30
Базкід Фарма
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Квінол капсули №30
Базкід Фарма
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Квінол капсули №30
Базкід Фарма
570,96
Економія при броні: -87,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Квінол капсули №30
Базкід Фарма
565,50
Економія при броні: -69,20 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
1.3 км
Квінол капсули №30
Базкід Фарма
Аптека гормональних препаратів
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 36-А
1.6 км
Квінол капсули №30
Базкід Фарма
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, вул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Квінол капсули №30
Базкід Фарма
561,24
Економія при броні: -19,43 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
1.7 км
Квінол капсули №30
Базкід Фарма
Віталюкс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, узвіз Кловський, 14/24
1.8 км
Квінол капсули №30
Базкід Фарма
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 17/8
1.8 км
Квінол капсули №30
Базкід Фарма
169,48
Економія при броні: -4,21 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Верхній Вал, 28/30
1.9 км
Квінол капсули №30
Базкід Фарма
564,61
Економія при броні: -24,32 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 23
1.9 км
Квінол капсули №30
Базкід Фарма
560,38
Економія при броні: -77,02 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 37/41
1.9 км
Квінол капсули №30
Базкід Фарма
706,89
Економія при броні: -21,21 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 31
1.9 км
Квінол капсули №30
Базкід Фарма
188,31
Економія при броні: -23,04 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Саксаганського, 117
2.0 км
Квінол капсули №30
Базкід Фарма
560,54
Економія при броні: -19,17 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 15/9
2.0 км
Квінол капсули №30
Базкід Фарма
508,95
Економія при броні: -12,65 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Костянтинівська, 25
2.1 км
Квінол капсули №30
Базкід Фарма
567,11
Економія при броні: -83,75 грн