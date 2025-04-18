Харків (адресу не вказано)
Доступно в 86 аптеках у Харків
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 36 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Квінол капсули №30
Базкід Фарма
562,32
Економія при броні: -20,36 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 36 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Квінол капсули №30
Базкід Фарма
587,07
Економія при броні: -22,84 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 36 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Квінол капсули №30
Базкід Фарма
563,81
Економія при броні: -73,77 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 36 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
Квінол капсули №30
Базкід Фарма
569,11
Економія при броні: -24,61 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 36 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Квінол капсули №30
Базкід Фарма
572,94
Економія при броні: -30,72 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 6 хв
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.9 км
Квінол капсули №30
Базкід Фарма
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 6 хв
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
1.9 км
Квінол капсули №30
Базкід Фарма
569,61
Економія при броні: -79,29 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється за 6 хв
Харків, вул. Сумська, 71
2.2 км
Квінол капсули №30
Базкід Фарма
563,53
Економія при броні: -21,55 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 36 хв
Харків, просп. Аерокосмічний, 82
2.2 км
Квінол капсули №30
Базкід Фарма
575,09
Економія при броні: -110,19 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, перех. Культури / Данилевського, 7/6
2.3 км
Квінол капсули №30
Базкід Фарма
598,11
Економія при броні: -38,61 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 36 хв
Харків, вул. Полтавський Шлях, 60
3.0 км
Квінол капсули №30
Базкід Фарма
578,13
Економія при броні: -36,41 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 6 хв
Харків, вул. Космічна, 23
3.3 км
Квінол капсули №30
Базкід Фарма
575,91
Економія при броні: -34,05 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 36 хв
Харків, просп. Науки, 17
3.3 км
Квінол капсули №30
Базкід Фарма
580,89
Економія при броні: -38,76 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
3.4 км
Квінол капсули №30
Базкід Фарма
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 36 хв
Харків, просп. Науки, 23
3.6 км
Квінол капсули №30
Базкід Фарма
571,61
Економія при броні: -94,64 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 36 хв
Харків, просп. Науки, 38
3.8 км
Квінол капсули №30
Базкід Фарма
169,48
Економія при броні: -2,91 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 36 хв
Харків, вул. Полтавський Шлях, 134
4.3 км
Квінол капсули №30
Базкід Фарма
560,54
Економія при броні: -83,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 36 хв
Харків, просп. Науки, 27
4.4 км
Квінол капсули №30
Базкід Фарма
593,67
Економія при броні: -123,42 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, пров. Расторгуївський, 2
4.5 км
Квінол капсули №30
Базкід Фарма
576,81
Економія при броні: -100,30 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 36 хв
Харків, пров. Расторгуївський, 2
4.5 км
Квінол капсули №30
Базкід Фарма
606,26
Економія при броні: -129,50 грн