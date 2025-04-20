Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 6 аптеках у Запоріжжя
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
350,00
Економія при броні: -37,00 грн
Елітфарм
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 16
4.2 км
365,00
Економія при броні: -49,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Вишневецького Дмитра, 9/12
7.9 км
365,00
Економія при броні: -52,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27
8.1 км
484,62
Економія при броні: -23,93 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
8.2 км
350,00
Економія при броні: -37,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
8.8 км
350,00
Економія при броні: -34,00 грн
В містах поряд
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, ж/м Тополь-2, 28
61.1 км
385,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, ж/м Тополь-3, 10
61.1 км
385,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, ж/м Тополь-2, 28
61.2 км
385,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, бульв. Платонова, 3-А
61.3 км
385,20 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Барки Василя, 6
61.6 км
385,20 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, ж/м Тополь-1, 15
61.9 км
470,45
Економія при броні: -30,76 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Героїв, 46
62.2 км
385,20 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Героїв, 40
62.3 км
385,20 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, бульв. Слави, 28
62.4 км
385,20 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Героїв, 30-Д
62.6 км
385,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Осьмака Кирила, 35
62.6 км
385,20 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, бульв. Слави, 3-Р
62.7 км
385,20 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Осьмака Кирила, 22-Д
62.7 км
385,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Осьмака Кирила, 43-Д
62.7 км
385,20 грн