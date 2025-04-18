Київ (адресу не вказано)
Доступно в 17 аптеках у Київ
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Антоновича, 50
2.2 км
420,58
Економія при броні: -12,62 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, просп. Берестейський, 24
3.8 км
420,58
Економія при броні: -12,62 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Воскресенський, 36
6.4 км
420,58
Економія при броні: -12,62 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Борщагівська / Гарматна, 195/43
6.5 км
416,77
Економія при броні: -24,74 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, просп. Оболонський, 19
7.1 км
420,58
Економія при броні: -12,62 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Березнева, 12-А
7.3 км
420,58
Економія при броні: -12,62 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Здолбунівська, 4
7.7 км
420,58
Економія при броні: -12,62 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 30-А
8.1 км
379,23
Економія при броні: -20,03 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Рейгана Рональда, 8
8.2 км
432,91
Економія при броні: -12,99 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Європейського Союзу, 58
8.5 км
432,91
Економія при броні: -12,99 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лифаря Сержа, 13
9.3 км
367,21
Економія при броні: -23,04 грн
Будь здоровий
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гришка Михайла, 5
9.9 км
420,58
Економія при броні: -12,62 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Мишуги Олександра, 4
10.1 км
432,91
Економія при броні: -12,99 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, дорога Кільцева, 1
10.3 км
420,58
Економія при броні: -12,62 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 3-В
10.7 км
273,57
Економія при броні: -10,29 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бальзака Оноре, 91/29-А
10.9 км
420,58
Економія при броні: -12,62 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Юнкерова Миколи, 92-А
17.4 км
432,91
Економія при броні: -12,99 грн
В містах поряд
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Погреби, вул. Погребський шлях, 19
13.3 км
420,58
Економія при броні: -12,62 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Гатне, вул. Київська, 2-В
13.5 км
420,58
Економія при броні: -12,62 грн
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Зачинено
Відчиняється о 09:00
Лісники, вул. Ватутіна, 170
17.1 км
420,58
Економія при броні: -12,62 грн