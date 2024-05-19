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5днів капсули, №60 - Київ (232356) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 85 аптеках
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (45)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
328,20 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
Всього: упаковка (45)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
328,20 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Інститутська, 16
Всього: упаковка (1)
298,30 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Всього: упаковка (45)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
328,20 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 30 хв
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (2)
349,59 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
Всього: упаковка (45)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
328,20 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
Всього: упаковка (1)
365,99
Економія: -56,91 грн
309,08 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
Всього: упаковка (45)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
328,20 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
Всього: упаковка (45)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
328,20 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Спортивна, 1-А
Всього: упаковка (5)
408,30
Економія: -12,25 грн
396,05 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
Всього: упаковка (45)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
328,20 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Київ, вул. Мечникова, 10/2
Всього: упаковка (45)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
328,20 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Всього: упаковка (45)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
328,20 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Спаська, 5
Всього: упаковка (45)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
328,20 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Всього: упаковка (45)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
328,20 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 17/8
Всього: упаковка (45)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
328,20 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 35
Всього: упаковка (45)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
328,20 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Верхній Вал, 28/30
Всього: упаковка (45)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
328,20 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 23
Всього: упаковка (45)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
328,20 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 31
Всього: упаковка (45)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
328,20 грн