Залізо легкодоступне (Easily accessible ferrum)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 329 аптеках у Київ
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.3 км
ЛЕГКОЗАСВОЮВАНЕ ЗАЛІЗО ДЖЕНТЛ АЙРОН капсули 25 мг №90
Солгар Вітамін енд Херб
839,80
Економія при броні: -211,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
ЛЕГКОЗАСВОЮВАНЕ ЗАЛІЗО ДЖЕНТЛ АЙРОН капсули 25 мг №90
Солгар Вітамін енд Херб
762,00
Економія при броні: -133,20 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
ЛЕГКОЗАСВОЮВАНЕ ЗАЛІЗО ДЖЕНТЛ АЙРОН капсули 25 мг №90
Солгар Вітамін енд Херб
870,00
Економія при броні: -223,82 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
ЛЕГКОЗАСВОЮВАНЕ ЗАЛІЗО ДЖЕНТЛ АЙРОН капсули 25 мг №90
Солгар Вітамін енд Херб
704,59
Економія при броні: -78,98 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
1.1 км
ЛЕГКОЗАСВОЮВАНЕ ЗАЛІЗО ДЖЕНТЛ АЙРОН капсули 25 мг №90
Солгар Вітамін енд Херб
846,00
Економія при броні: -218,71 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
ЛЕГКОЗАСВОЮВАНЕ ЗАЛІЗО ДЖЕНТЛ АЙРОН капсули 25 мг №90
Солгар Вітамін енд Херб
735,94
Економія при броні: -116,03 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
ЛЕГКОЗАСВОЮВАНЕ ЗАЛІЗО ДЖЕНТЛ АЙРОН капсули 25 мг №90
Солгар Вітамін енд Херб
760,90
Економія при броні: -132,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
ЛЕГКОЗАСВОЮВАНЕ ЗАЛІЗО ДЖЕНТЛ АЙРОН капсули 25 мг №90
Солгар Вітамін енд Херб
742,33
Економія при броні: -157,89 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
ЛЕГКОЗАСВОЮВАНЕ ЗАЛІЗО ДЖЕНТЛ АЙРОН капсули 25 мг №90
Солгар Вітамін енд Херб
759,78
Економія при броні: -150,93 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 10
1.4 км
ЛЕГКОЗАСВОЮВАНЕ ЗАЛІЗО ДЖЕНТЛ АЙРОН капсули 25 мг №90
Солгар Вітамін енд Херб
881,50
Економія при броні: -228,07 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
ЛЕГКОЗАСВОЮВАНЕ ЗАЛІЗО ДЖЕНТЛ АЙРОН капсули 25 мг №90
Солгар Вітамін енд Херб
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
ЛЕГКОЗАСВОЮВАНЕ ЗАЛІЗО ДЖЕНТЛ АЙРОН капсули 25 мг №90
Солгар Вітамін енд Херб
760,90
Економія при броні: -132,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, вул. Мечникова, 10/2
1.7 км
ЛЕГКОЗАСВОЮВАНЕ ЗАЛІЗО ДЖЕНТЛ АЙРОН капсули 25 мг №90
Солгар Вітамін енд Херб
735,92
Економія при броні: -25,88 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
1.7 км
ЛЕГКОЗАСВОЮВАНЕ ЗАЛІЗО ДЖЕНТЛ АЙРОН капсули 25 мг №90
Солгар Вітамін енд Херб
740,62
Економія при броні: -115,06 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Спаська, 5
1.7 км
ЛЕГКОЗАСВОЮВАНЕ ЗАЛІЗО ДЖЕНТЛ АЙРОН капсули 25 мг №90
Солгар Вітамін енд Херб
712,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 17/8
1.8 км
ЛЕГКОЗАСВОЮВАНЕ ЗАЛІЗО ДЖЕНТЛ АЙРОН капсули 25 мг №90
Солгар Вітамін енд Херб
712,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 35
1.9 км
ЛЕГКОЗАСВОЮВАНЕ ЗАЛІЗО ДЖЕНТЛ АЙРОН капсули 25 мг №90
Солгар Вітамін енд Херб
741,19
Економія при броні: -121,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Верхній Вал, 28/30
1.9 км
ЛЕГКОЗАСВОЮВАНЕ ЗАЛІЗО ДЖЕНТЛ АЙРОН капсули 25 мг №90
Солгар Вітамін енд Херб
712,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 23
1.9 км
ЛЕГКОЗАСВОЮВАНЕ ЗАЛІЗО ДЖЕНТЛ АЙРОН капсули 25 мг №90
Солгар Вітамін енд Херб
734,78
Економія при броні: -115,31 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 31
1.9 км
ЛЕГКОЗАСВОЮВАНЕ ЗАЛІЗО ДЖЕНТЛ АЙРОН капсули 25 мг №90
Солгар Вітамін енд Херб
760,90
Економія при броні: -132,10 грн