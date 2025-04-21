Залізо легкодоступне (Easily accessible ferrum)
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 110 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
ЛЕГКОЗАСВОЮВАНЕ ЗАЛІЗО ДЖЕНТЛ АЙРОН капсули 25 мг №90
Солгар Вітамін енд Херб
712,60 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
ЛЕГКОЗАСВОЮВАНЕ ЗАЛІЗО ДЖЕНТЛ АЙРОН капсули 25 мг №90
Солгар Вітамін енд Херб
712,60 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
ЛЕГКОЗАСВОЮВАНЕ ЗАЛІЗО ДЖЕНТЛ АЙРОН капсули 25 мг №90
Солгар Вітамін енд Херб
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
ЛЕГКОЗАСВОЮВАНЕ ЗАЛІЗО ДЖЕНТЛ АЙРОН капсули 25 мг №90
Солгар Вітамін енд Херб
736,50
Економія при броні: -158,39 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
ЛЕГКОЗАСВОЮВАНЕ ЗАЛІЗО ДЖЕНТЛ АЙРОН капсули 25 мг №90
Солгар Вітамін енд Херб
712,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
ЛЕГКОЗАСВОЮВАНЕ ЗАЛІЗО ДЖЕНТЛ АЙРОН капсули 25 мг №90
Солгар Вітамін енд Херб
733,36
Економія при броні: -155,33 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
ЛЕГКОЗАСВОЮВАНЕ ЗАЛІЗО ДЖЕНТЛ АЙРОН капсули 25 мг №90
Солгар Вітамін енд Херб
712,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
ЛЕГКОЗАСВОЮВАНЕ ЗАЛІЗО ДЖЕНТЛ АЙРОН капсули 25 мг №90
Солгар Вітамін енд Херб
712,60 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
ЛЕГКОЗАСВОЮВАНЕ ЗАЛІЗО ДЖЕНТЛ АЙРОН капсули 25 мг №90
Солгар Вітамін енд Херб
729,51
Економія при броні: -151,48 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
ЛЕГКОЗАСВОЮВАНЕ ЗАЛІЗО ДЖЕНТЛ АЙРОН капсули 25 мг №90
Солгар Вітамін енд Херб
747,14
Економія при броні: -193,37 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
ЛЕГКОЗАСВОЮВАНЕ ЗАЛІЗО ДЖЕНТЛ АЙРОН капсули 25 мг №90
Солгар Вітамін енд Херб
712,60 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
ЛЕГКОЗАСВОЮВАНЕ ЗАЛІЗО ДЖЕНТЛ АЙРОН капсули 25 мг №90
Солгар Вітамін енд Херб
715,38
Економія при броні: -87,01 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
ЛЕГКОЗАСВОЮВАНЕ ЗАЛІЗО ДЖЕНТЛ АЙРОН капсули 25 мг №90
Солгар Вітамін енд Херб
753,22
Економія при броні: -199,45 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 8
1.3 км
ЛЕГКОЗАСВОЮВАНЕ ЗАЛІЗО ДЖЕНТЛ АЙРОН капсули 25 мг №90
Солгар Вітамін енд Херб
712,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
ЛЕГКОЗАСВОЮВАНЕ ЗАЛІЗО ДЖЕНТЛ АЙРОН капсули 25 мг №90
Солгар Вітамін енд Херб
760,13
Економія при броні: -206,04 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 38
1.5 км
ЛЕГКОЗАСВОЮВАНЕ ЗАЛІЗО ДЖЕНТЛ АЙРОН капсули 25 мг №90
Солгар Вітамін енд Херб
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 22
1.6 км
ЛЕГКОЗАСВОЮВАНЕ ЗАЛІЗО ДЖЕНТЛ АЙРОН капсули 25 мг №90
Солгар Вітамін енд Херб
712,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 47
1.7 км
ЛЕГКОЗАСВОЮВАНЕ ЗАЛІЗО ДЖЕНТЛ АЙРОН капсули 25 мг №90
Солгар Вітамін енд Херб
712,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, вул. Соборності, 34
1.8 км
ЛЕГКОЗАСВОЮВАНЕ ЗАЛІЗО ДЖЕНТЛ АЙРОН капсули 25 мг №90
Солгар Вітамін енд Херб
743,99
Економія при броні: -54,74 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 38
1.8 км
ЛЕГКОЗАСВОЮВАНЕ ЗАЛІЗО ДЖЕНТЛ АЙРОН капсули 25 мг №90
Солгар Вітамін енд Херб