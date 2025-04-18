Залізо легкодоступне (Easily accessible ferrum)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 113 аптеках у Харків
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
ЛЕГКОЗАСВОЮВАНЕ ЗАЛІЗО ДЖЕНТЛ АЙРОН капсули 25 мг №90
Солгар Вітамін енд Херб
736,86
Економія при броні: -102,64 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
ЛЕГКОЗАСВОЮВАНЕ ЗАЛІЗО ДЖЕНТЛ АЙРОН капсули 25 мг №90
Солгар Вітамін енд Херб
739,50
Економія при броні: -113,68 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
ЛЕГКОЗАСВОЮВАНЕ ЗАЛІЗО ДЖЕНТЛ АЙРОН капсули 25 мг №90
Солгар Вітамін енд Херб
758,60
Економія при броні: -161,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
ЛЕГКОЗАСВОЮВАНЕ ЗАЛІЗО ДЖЕНТЛ АЙРОН капсули 25 мг №90
Солгар Вітамін енд Херб
725,06
Економія при броні: -167,25 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
ЛЕГКОЗАСВОЮВАНЕ ЗАЛІЗО ДЖЕНТЛ АЙРОН капсули 25 мг №90
Солгар Вітамін енд Херб
731,54
Економія при броні: -173,73 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
ЛЕГКОЗАСВОЮВАНЕ ЗАЛІЗО ДЖЕНТЛ АЙРОН капсули 25 мг №90
Солгар Вітамін енд Херб
712,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 26
1.5 км
ЛЕГКОЗАСВОЮВАНЕ ЗАЛІЗО ДЖЕНТЛ АЙРОН капсули 25 мг №90
Солгар Вітамін енд Херб
712,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.9 км
ЛЕГКОЗАСВОЮВАНЕ ЗАЛІЗО ДЖЕНТЛ АЙРОН капсули 25 мг №90
Солгар Вітамін енд Херб
712,60 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
1.9 км
ЛЕГКОЗАСВОЮВАНЕ ЗАЛІЗО ДЖЕНТЛ АЙРОН капсули 25 мг №90
Солгар Вітамін енд Херб
746,89
Економія при броні: -138,62 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Сумська, 71
2.2 км
ЛЕГКОЗАСВОЮВАНЕ ЗАЛІЗО ДЖЕНТЛ АЙРОН капсули 25 мг №90
Солгар Вітамін енд Херб
712,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 82
2.2 км
ЛЕГКОЗАСВОЮВАНЕ ЗАЛІЗО ДЖЕНТЛ АЙРОН капсули 25 мг №90
Солгар Вітамін енд Херб
754,08
Економія при броні: -162,40 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, перех. Культури / Данилевського, 7/6
2.3 км
ЛЕГКОЗАСВОЮВАНЕ ЗАЛІЗО ДЖЕНТЛ АЙРОН капсули 25 мг №90
Солгар Вітамін енд Херб
712,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 60
3.0 км
ЛЕГКОЗАСВОЮВАНЕ ЗАЛІЗО ДЖЕНТЛ АЙРОН капсули 25 мг №90
Солгар Вітамін енд Херб
712,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Котляра Євгена, 3-А
3.0 км
ЛЕГКОЗАСВОЮВАНЕ ЗАЛІЗО ДЖЕНТЛ АЙРОН капсули 25 мг №90
Солгар Вітамін енд Херб
712,60 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Космічна, 23
3.3 км
ЛЕГКОЗАСВОЮВАНЕ ЗАЛІЗО ДЖЕНТЛ АЙРОН капсули 25 мг №90
Солгар Вітамін енд Херб
712,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 17
3.3 км
ЛЕГКОЗАСВОЮВАНЕ ЗАЛІЗО ДЖЕНТЛ АЙРОН капсули 25 мг №90
Солгар Вітамін енд Херб
760,58
Економія при броні: -171,98 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
3.4 км
ЛЕГКОЗАСВОЮВАНЕ ЗАЛІЗО ДЖЕНТЛ АЙРОН капсули 25 мг №90
Солгар Вітамін енд Херб
712,60 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 23
3.6 км
ЛЕГКОЗАСВОЮВАНЕ ЗАЛІЗО ДЖЕНТЛ АЙРОН капсули 25 мг №90
Солгар Вітамін енд Херб
735,69
Економія при броні: -177,88 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 134
4.3 км
ЛЕГКОЗАСВОЮВАНЕ ЗАЛІЗО ДЖЕНТЛ АЙРОН капсули 25 мг №90
Солгар Вітамін енд Херб
712,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 27
4.4 км
ЛЕГКОЗАСВОЮВАНЕ ЗАЛІЗО ДЖЕНТЛ АЙРОН капсули 25 мг №90
Солгар Вітамін енд Херб
744,49
Економія при броні: -33,83 грн