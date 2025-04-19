Залізо легкодоступне (Easily accessible ferrum)
Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 149 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
ЛЕГКОЗАСВОЮВАНЕ ЗАЛІЗО ДЖЕНТЛ АЙРОН капсули 25 мг №90
Солгар Вітамін енд Херб
742,19
Економія при броні: -118,50 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
ЛЕГКОЗАСВОЮВАНЕ ЗАЛІЗО ДЖЕНТЛ АЙРОН капсули 25 мг №90
Солгар Вітамін енд Херб
755,43
Економія при броні: -131,74 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
ЛЕГКОЗАСВОЮВАНЕ ЗАЛІЗО ДЖЕНТЛ АЙРОН капсули 25 мг №90
Солгар Вітамін енд Херб
712,60 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
ЛЕГКОЗАСВОЮВАНЕ ЗАЛІЗО ДЖЕНТЛ АЙРОН капсули 25 мг №90
Солгар Вітамін енд Херб
759,20
Економія при броні: -154,20 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
ЛЕГКОЗАСВОЮВАНЕ ЗАЛІЗО ДЖЕНТЛ АЙРОН капсули 25 мг №90
Солгар Вітамін енд Херб
712,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
ЛЕГКОЗАСВОЮВАНЕ ЗАЛІЗО ДЖЕНТЛ АЙРОН капсули 25 мг №90
Солгар Вітамін енд Херб
712,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
3.3 км
ЛЕГКОЗАСВОЮВАНЕ ЗАЛІЗО ДЖЕНТЛ АЙРОН капсули 25 мг №90
Солгар Вітамін енд Херб
712,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
ЛЕГКОЗАСВОЮВАНЕ ЗАЛІЗО ДЖЕНТЛ АЙРОН капсули 25 мг №90
Солгар Вітамін енд Херб
749,95
Економія при броні: -125,97 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
ЛЕГКОЗАСВОЮВАНЕ ЗАЛІЗО ДЖЕНТЛ АЙРОН капсули 25 мг №90
Солгар Вітамін енд Херб
739,86
Економія при броні: -116,17 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
ЛЕГКОЗАСВОЮВАНЕ ЗАЛІЗО ДЖЕНТЛ АЙРОН капсули 25 мг №90
Солгар Вітамін енд Херб
748,88
Економія при броні: -45,85 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
ЛЕГКОЗАСВОЮВАНЕ ЗАЛІЗО ДЖЕНТЛ АЙРОН капсули 25 мг №90
Солгар Вітамін енд Херб
712,60 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
ЛЕГКОЗАСВОЮВАНЕ ЗАЛІЗО ДЖЕНТЛ АЙРОН капсули 25 мг №90
Солгар Вітамін енд Херб
721,46
Економія при броні: -79,07 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
3.6 км
ЛЕГКОЗАСВОЮВАНЕ ЗАЛІЗО ДЖЕНТЛ АЙРОН капсули 25 мг №90
Солгар Вітамін енд Херб
738,20
Економія при броні: -35,17 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
3.6 км
ЛЕГКОЗАСВОЮВАНЕ ЗАЛІЗО ДЖЕНТЛ АЙРОН капсули 25 мг №90
Солгар Вітамін енд Херб
740,48
Економія при броні: -37,45 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
3.7 км
ЛЕГКОЗАСВОЮВАНЕ ЗАЛІЗО ДЖЕНТЛ АЙРОН капсули 25 мг №90
Солгар Вітамін енд Херб
712,60 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
3.8 км
ЛЕГКОЗАСВОЮВАНЕ ЗАЛІЗО ДЖЕНТЛ АЙРОН капсули 25 мг №90
Солгар Вітамін енд Херб
732,87
Економія при броні: -176,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Метробудівська, 19
3.8 км
ЛЕГКОЗАСВОЮВАНЕ ЗАЛІЗО ДЖЕНТЛ АЙРОН капсули 25 мг №90
Солгар Вітамін енд Херб
712,60 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Метробудівська, 12/5
4.0 км
ЛЕГКОЗАСВОЮВАНЕ ЗАЛІЗО ДЖЕНТЛ АЙРОН капсули 25 мг №90
Солгар Вітамін енд Херб
712,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. 128-ї Бригади Тероборони, 2-Б
4.2 км
ЛЕГКОЗАСВОЮВАНЕ ЗАЛІЗО ДЖЕНТЛ АЙРОН капсули 25 мг №90
Солгар Вітамін енд Херб
750,88
Економія при броні: -165,37 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 125
4.2 км
ЛЕГКОЗАСВОЮВАНЕ ЗАЛІЗО ДЖЕНТЛ АЙРОН капсули 25 мг №90
Солгар Вітамін енд Херб
727,27
Економія при броні: -30,87 грн