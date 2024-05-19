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АЛЬФА-ЛІПОЄВА КИСЛОТА капсули 1 г банка, №60 - Львів (484683) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (1)
476,99
Економія: -107,66 грн
369,33 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (1)
497,99
Економія: -128,66 грн
369,33 грн
В інших містах:
Подорожник
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Зимна Вода, вул. Миру, 39-А
Всього: упаковка (1)
451,99
Економія: -82,66 грн
369,33 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рогатин, пл. Роксолани, 30
Всього: упаковка (1)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
418,50 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рогатин, вул. Галицька, 56-А
Всього: упаковка (1)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
418,50 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Стрий, просп. Чорновола В'ячеслава, 2/1
Всього: упаковка (1)
424,67 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Бурштин, вул. Калуська, 6
Всього: упаковка (1)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
418,50 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Бурштин, вул. Калуська, 18
Всього: упаковка (1)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
418,50 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Бережани, вул. Хмельницького Богдана, 52-А
Всього: упаковка (1)
Наявність на 2024-05-23 - 12:00
418,50 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Бережани, вул. Бандери Степана, 16-Д
Всього: упаковка (1)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
418,50 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Бережани, вул. Бандери Степана, 12
Всього: упаковка (1)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
418,50 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Бережани, пл. Ринок, 20
Всього: упаковка (1)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
418,50 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Болехів, пл. Франка Івана, 4
Всього: упаковка (1)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
418,50 грн
Ощад аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Болехів, пл. Франка Івана, 6/8
Всього: упаковка (1)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
418,50 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Калуш, вул. Хмельницького Богдана, 30
Всього: упаковка (1)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
418,50 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Калуш, вул. Хмельницького Богдана, 4
Всього: упаковка (1)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
418,50 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Калуш, вул. Хмельницького Богдана, 1/3
Всього: упаковка (1)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
418,50 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Козова, вул. Зелена, 13-А
Всього: упаковка (1)
Наявність на 2024-05-23 - 12:00
418,50 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Калуш, просп. Лесі Українки, 1
Всього: упаковка (1)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
418,50 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Калуш, просп. Лесі Українки, 15-А/174
Всього: упаковка (1)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
418,50 грн