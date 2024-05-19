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АЛЬФА-ЛІПОЄВА КИСЛОТА 60 мг капсули 60 мг, №30 - Львів (229567) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 31 аптеці
Аптека сальве
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Відчинено Зачиняється о 00:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
356,98 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (50)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
337,80 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (50)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
337,80 грн
Swiss pharmacy
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Дорошенка, 8
Всього: упаковка (1)
364,30 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (50)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
337,80 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (50)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
337,80 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (1)
344,79
Економія: -16,51 грн
328,28 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (50)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
337,80 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 07:45
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (50)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
337,80 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (2)
428,99
Економія: -110,74 грн
318,25 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (50)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
337,80 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (5)
456,99
Економія: -138,74 грн
318,25 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Всього: упаковка (1)
359,99
Економія: -41,74 грн
318,25 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Куліша, 15
Всього: упаковка (50)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
337,80 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Русових, 1
Всього: упаковка (50)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
337,80 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: упаковка (1)
372,17
Економія: -44,93 грн
327,24 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
Всього: упаковка (50)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
337,80 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Шевченка Тараса, 22
Всього: упаковка (1)
330,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Чупринки Генерала, 45
Всього: упаковка (50)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
337,80 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
Всього: упаковка (50)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
337,80 грн