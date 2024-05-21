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Бетаргін® розчин для перорального застосування контейнер скляний 10 мл, №20 - Запоріжжя (225433) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 140 аптеках
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
Всього: упаковка (53)
Наявність на 2024-05-22 - 16:00
758,80 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: упаковка (1), контейнер скляний (13)
890,27
Економія: -214,90 грн
675,37 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
Всього: упаковка (1), контейнер скляний (16)
832,99
Економія: -141,11 грн
691,88 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, вул. Гагаріна, 4
Всього: упаковка (1)
723,74 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (53)
Наявність на 2024-05-22 - 18:00
758,80 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
Всього: упаковка (53)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
758,80 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 148
Всього: упаковка (1), контейнер скляний (6)
914,50
Економія: -210,50 грн
704,00 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
Всього: упаковка (53)
Наявність на 2024-05-22 - 17:00
758,80 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (7)
812,99
Економія: -87,26 грн
725,73 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
Всього: упаковка (1)
720,21 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Рекордна, 32
Всього: упаковка (53)
Наявність на 2024-05-22 - 16:00
758,80 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
Всього: упаковка (1), контейнер скляний (10)
830,02
Економія: -137,61 грн
692,41 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
Всього: упаковка (1), контейнер скляний (10)
807,61
Економія: -131,61 грн
676,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 119
Всього: упаковка (1), контейнер скляний (9)
865,00
Економія: -140,60 грн
724,40 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
Всього: упаковка (53)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
758,80 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (4), контейнер скляний (9)
876,10
Економія: -174,69 грн
701,41 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
Всього: упаковка (2), контейнер скляний (17)
785,78
Економія: -56,15 грн
729,63 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (3), контейнер скляний (11)
898,35
Економія: -168,46 грн
729,89 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
Всього: упаковка (1), контейнер скляний (11)
828,99
Економія: -126,80 грн
702,19 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (53)
Наявність на 2024-05-22 - 17:00
758,80 грн