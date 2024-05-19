Бетаргін® розчин для перорального застосування контейнер скляний 10 мл, №20 - Харків (225433) Лікарський препарат - ціни
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Харків, вул. Сумська, 6
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
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Наявність на 2024-05-21 - 20:00
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Всього: упаковка (3), контейнер скляний (17)
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Всього: розчин для перорального застосування (18)
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-А
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (5), контейнер скляний (18)
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Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Аптека копійка
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Всього: упаковка (2), контейнер скляний (19)
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Харків, пров. Пискунівський, 4-А
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2), контейнер скляний (18)
Зачинено Відчиняється о 08:00
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Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1), контейнер скляний (16)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 96
Аптека шар@
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Всього: упаковка (3), контейнер скляний (7)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 71
Бажаємо здоров'я
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Харків, вул. Сумська, 69
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 82
Аптека доброго дня
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Всього: контейнер скляний (2)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, перех. Культури / Тринклера, 6/18
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1), контейнер скляний (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 73