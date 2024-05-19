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Бетаргін® розчин для перорального застосування контейнер скляний 10 мл, №20 - Харків (225433) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 184 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
Всього: упаковка (1)
702,59 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (1), контейнер скляний (16)
805,77
Економія: -115,84 грн
689,93 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (3), контейнер скляний (3)
819,64
Економія: -130,27 грн
689,37 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Сумська, 6
Всього: упаковка (1), контейнер скляний (10)
988,50
Економія: -284,50 грн
704,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (1), контейнер скляний (16)
944,50
Економія: -220,10 грн
724,40 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (24)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
758,80 грн
Економна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: розчин для перорального застосування (7)
732,49 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (3), контейнер скляний (17)
824,82
Економія: -132,79 грн
692,03 грн
Економна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Молочна, 1
Всього: розчин для перорального застосування (18)
760,28 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Всього: упаковка (5), контейнер скляний (18)
834,08
Економія: -138,34 грн
695,74 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-А
Всього: упаковка (2)
933,90
Економія: -209,50 грн
724,40 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (5), контейнер скляний (18)
823,73
Економія: -121,87 грн
701,86 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
Всього: упаковка (2), контейнер скляний (19)
860,37
Економія: -183,45 грн
676,92 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Матюшенко, 6
Всього: упаковка (2), контейнер скляний (18)
856,40 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 96
Всього: упаковка (1), контейнер скляний (16)
845,60 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 71
Всього: упаковка (3), контейнер скляний (7)
797,03
Економія: -69,13 грн
727,90 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 69
Всього: упаковка (1)
703,22 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 82
Всього: упаковка (3)
774,42
Економія: -64,12 грн
710,30 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, перех. Культури / Тринклера, 6/18
Всього: контейнер скляний (2)
988,50
Економія: -284,50 грн
704,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 73
Всього: упаковка (1), контейнер скляний (1)
999,00
Економія: -295,00 грн
704,00 грн