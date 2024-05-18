Бетаргін® розчин для перорального застосування контейнер скляний 10 мл, №20 - Дніпро (Дніпропетровськ) (225433) Лікарський препарат - ціни
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Дніпро, просп. Мазепи Івана, 34
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Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-М
Мед-сервіс
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Всього: розчин для перорального застосування (18)
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Дніпро, вул. Коробова, 2-Д
Не болей! семья аптек
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Всього: упаковка (4), контейнер скляний (17)
Відчинено Зачиняється о 18:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (2), контейнер скляний (7)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
Подорожник
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Всього: упаковка (73)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (2), контейнер скляний (10)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
1 соціальна аптека
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Всього: контейнер скляний (14)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (5), контейнер скляний (3)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А