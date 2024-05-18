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Бетаргін® розчин для перорального застосування контейнер скляний 10 мл, №20 - Дніпро (Дніпропетровськ) (225433) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 241 аптеці
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
Всього: упаковка (6), контейнер скляний (16)
849,60
Економія: -147,82 грн
701,78 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
Всього: розчин для перорального застосування (12)
841,97
Економія: -140,42 грн
701,55 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Мазепи Івана, 53-А
Всього: контейнер скляний (8)
845,50
Економія: -121,10 грн
724,40 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Мазепи Івана, 34
Всього: упаковка (2)
1030,70
Економія: -326,70 грн
704,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
Всього: упаковка (4), контейнер скляний (14)
856,70
Економія: -154,77 грн
701,93 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 51
Всього: контейнер скляний (19)
891,30
Економія: -166,90 грн
724,40 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Відчинено Цілодобово
Дніпро, вул. Ближня, 31
Всього: упаковка (1), контейнер скляний (2)
976,10
Економія: -251,70 грн
724,40 грн
Аптека соціальних цін
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Відчинено Зачиняється о 00:00
Дніпро, вул. Ближня, 31
Всього: упаковка (1), контейнер скляний (3)
891,30
Економія: -166,90 грн
724,40 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Новокодацька, 2
Всього: контейнер скляний (3)
1020,20
Економія: -295,80 грн
724,40 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Коробова, 2
Всього: контейнер скляний (7)
946,20
Економія: -221,80 грн
724,40 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
Всього: упаковка (3), контейнер скляний (3)
813,07
Економія: -122,74 грн
690,33 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-М
Всього: упаковка (1), контейнер скляний (10)
935,60
Економія: -211,20 грн
724,40 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Коробова, 2-Д
Всього: розчин для перорального застосування (18)
728,73 грн
Не болей! семья аптек
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111
Всього: упаковка (4), контейнер скляний (17)
833,58
Економія: -135,86 грн
697,72 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
Всього: упаковка (2), контейнер скляний (7)
890,28
Економія: -192,04 грн
698,24 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
Всього: упаковка (73)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
758,80 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
Всього: упаковка (2), контейнер скляний (10)
844,42
Економія: -154,09 грн
690,33 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
Всього: упаковка (1)
703,22 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Всього: контейнер скляний (14)
845,50
Економія: -121,10 грн
724,40 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Всього: упаковка (5), контейнер скляний (3)
876,81
Економія: -185,87 грн
690,94 грн