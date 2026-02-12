Одеса
Лапчатка біла (Tormentil)
Лапчатка біла (Tormentil)
Одеса
(адресу не вказано)
Житомирліки
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Київська, 47
447.2 км
ФІТОЧАЙ "ПЕРСТАЧ БІЛИЙ КОРІНЬ" тм "NATURALIS" чай 50 г №1
Фіто Світ
166,30
грн
Забронювати
Рівнеліки
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Волочиськ, вул. Незалежності, 56
478.0 км
ФІТОЧАЙ "ПЕРСТАЧ БІЛИЙ КОРІНЬ" тм "NATURALIS" чай 50 г №1
Фіто Світ
166,30
грн
Забронювати
Рівнеліки
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Нетішин, просп. Незалежності, 9
524.0 км
ФІТОЧАЙ "ПЕРСТАЧ БІЛИЙ КОРІНЬ" тм "NATURALIS" чай 50 г №1
Фіто Світ
166,30
грн
Забронювати
Рівнеліки
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Здолбунів, вул. Хмельницького Богдана, 3
557.8 км
ФІТОЧАЙ "ПЕРСТАЧ БІЛИЙ КОРІНЬ" тм "NATURALIS" чай 50 г №1
Фіто Світ
166,30
грн
Забронювати
Рівнеліки
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Здолбунів, вул. Шкільна, 27
558.8 км
ФІТОЧАЙ "ПЕРСТАЧ БІЛИЙ КОРІНЬ" тм "NATURALIS" чай 50 г №1
Фіто Світ
166,30
грн
Забронювати
Рівнеліки
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Здолбунів, вул. Сагайдачного Гетьмана, 7
559.3 км
ФІТОЧАЙ "ПЕРСТАЧ БІЛИЙ КОРІНЬ" тм "NATURALIS" чай 50 г №1
Фіто Світ
166,30
грн
Забронювати
Рівнеліки
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Бандери Степана, 49
565.1 км
ФІТОЧАЙ "ПЕРСТАЧ БІЛИЙ КОРІНЬ" тм "NATURALIS" чай 50 г №1
Фіто Світ
166,30
грн
Забронювати
Рівнеліки
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Соборна, 57
566.6 км
ФІТОЧАЙ "ПЕРСТАЧ БІЛИЙ КОРІНЬ" тм "NATURALIS" чай 50 г №1
Фіто Світ
166,30
грн
Забронювати
Рівнеліки
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Базарна, 8
566.9 км
ФІТОЧАЙ "ПЕРСТАЧ БІЛИЙ КОРІНЬ" тм "NATURALIS" чай 50 г №1
Фіто Світ
166,30
грн
Забронювати
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Корольова Академіка, 6
570.3 км
ФІТОЧАЙ "ПЕРСТАЧ БІЛИЙ КОРІНЬ" тм "NATURALIS" чай 50 г №1
Фіто Світ
166,30
грн
Забронювати
Рівнеліки
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дубно, вул. Галицького Данила, 18
572.2 км
ФІТОЧАЙ "ПЕРСТАЧ БІЛИЙ КОРІНЬ" тм "NATURALIS" чай 50 г №1
Фіто Світ
166,30
грн
Забронювати
Рівнеліки
Зачинено
Відчиняється о 08:30
Радивилів, вул. Четвертного, 5-С
573.5 км
ФІТОЧАЙ "ПЕРСТАЧ БІЛИЙ КОРІНЬ" тм "NATURALIS" чай 50 г №1
Фіто Світ
166,30
грн
Забронювати
Еко аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Броди, вул. Золота, 13
575.7 км
ФІТОЧАЙ "ПЕРСТАЧ БІЛИЙ КОРІНЬ" тм "NATURALIS" чай 50 г №1
Фіто Світ
166,30
грн
Забронювати
Рівнеліки
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Костопіль, вул. Грушевського Михайла, 28
581.2 км
ФІТОЧАЙ "ПЕРСТАЧ БІЛИЙ КОРІНЬ" тм "NATURALIS" чай 50 г №1
Фіто Світ
166,30
грн
Забронювати
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Костопіль, вул. Степанська, 37
582.9 км
ФІТОЧАЙ "ПЕРСТАЧ БІЛИЙ КОРІНЬ" тм "NATURALIS" чай 50 г №1
Фіто Світ
166,30
грн
Забронювати
Рівнеліки
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Клевань, вул. Центральна, 1
585.9 км
ФІТОЧАЙ "ПЕРСТАЧ БІЛИЙ КОРІНЬ" тм "NATURALIS" чай 50 г №1
Фіто Світ
166,30
грн
Забронювати
Рівнеліки
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Рокитне, вул. Партизанська, 11
591.4 км
ФІТОЧАЙ "ПЕРСТАЧ БІЛИЙ КОРІНЬ" тм "NATURALIS" чай 50 г №1
Фіто Світ
166,30
грн
Забронювати
Рівнеліки
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Рокитне, вул. Партизанська, 13
591.4 км
ФІТОЧАЙ "ПЕРСТАЧ БІЛИЙ КОРІНЬ" тм "NATURALIS" чай 50 г №1
Фіто Світ
166,30
грн
Забронювати
Рівнеліки
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Демидівка, вул. Миру, 44-Б
592.5 км
ФІТОЧАЙ "ПЕРСТАЧ БІЛИЙ КОРІНЬ" тм "NATURALIS" чай 50 г №1
Фіто Світ
166,30
грн
Забронювати
Еко аптека
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Стрий, вул. Січових Стрільців, 17/3
599.2 км
ФІТОЧАЙ "ПЕРСТАЧ БІЛИЙ КОРІНЬ" тм "NATURALIS" чай 50 г №1
Фіто Світ
166,30
грн
Забронювати
