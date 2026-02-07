Київ
Лапчатка біла (Tormentil)
Лапчатка біла (Tormentil)
Київ
(адресу не вказано)
Житомирліки
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Житомир, вул. Київська, 47
133.1 км
ФІТОЧАЙ "ПЕРСТАЧ БІЛИЙ КОРІНЬ" тм "NATURALIS" чай 50 г №1
Фіто Світ
166,30
грн
Забронювати
Рівнеліки
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Рокитне, вул. Партизанська, 11
249.2 км
ФІТОЧАЙ "ПЕРСТАЧ БІЛИЙ КОРІНЬ" тм "NATURALIS" чай 50 г №1
Фіто Світ
166,30
грн
Забронювати
Рівнеліки
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Рокитне, вул. Партизанська, 13
249.2 км
ФІТОЧАЙ "ПЕРСТАЧ БІЛИЙ КОРІНЬ" тм "NATURALIS" чай 50 г №1
Фіто Світ
166,30
грн
Забронювати
Рівнеліки
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Клесів, вул. Центральна, 4-А
272.0 км
ФІТОЧАЙ "ПЕРСТАЧ БІЛИЙ КОРІНЬ" тм "NATURALIS" чай 50 г №1
Фіто Світ
166,30
грн
Забронювати
Рівнеліки
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Нетішин, просп. Незалежності, 9
274.8 км
ФІТОЧАЙ "ПЕРСТАЧ БІЛИЙ КОРІНЬ" тм "NATURALIS" чай 50 г №1
Фіто Світ
166,30
грн
Забронювати
Рівнеліки
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Костопіль, вул. Грушевського Михайла, 28
290.5 км
ФІТОЧАЙ "ПЕРСТАЧ БІЛИЙ КОРІНЬ" тм "NATURALIS" чай 50 г №1
Фіто Світ
166,30
грн
Забронювати
Рівнеліки
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Костопіль, вул. Руданського Степана, 2
290.6 км
ФІТОЧАЙ "ПЕРСТАЧ БІЛИЙ КОРІНЬ" тм "NATURALIS" чай 50 г №1
Фіто Світ
166,30
грн
Забронювати
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Костопіль, вул. Степанська, 37
291.6 км
ФІТОЧАЙ "ПЕРСТАЧ БІЛИЙ КОРІНЬ" тм "NATURALIS" чай 50 г №1
Фіто Світ
166,30
грн
Забронювати
Рівнеліки
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Рівне, вул. Бандери Степана, 49
301.3 км
ФІТОЧАЙ "ПЕРСТАЧ БІЛИЙ КОРІНЬ" тм "NATURALIS" чай 50 г №1
Фіто Світ
166,30
грн
Забронювати
Рівнеліки
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Здолбунів, вул. Хмельницького Богдана, 3
302.1 км
ФІТОЧАЙ "ПЕРСТАЧ БІЛИЙ КОРІНЬ" тм "NATURALIS" чай 50 г №1
Фіто Світ
166,30
грн
Забронювати
Рівнеліки
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Рівне, вул. Соборна, 57
302.7 км
ФІТОЧАЙ "ПЕРСТАЧ БІЛИЙ КОРІНЬ" тм "NATURALIS" чай 50 г №1
Фіто Світ
166,30
грн
Забронювати
Рівнеліки
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Рівне, вул. Базарна, 8
303.1 км
ФІТОЧАЙ "ПЕРСТАЧ БІЛИЙ КОРІНЬ" тм "NATURALIS" чай 50 г №1
Фіто Світ
166,30
грн
Забронювати
Рівнеліки
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дубровиця, вул. Воробинська, 14
303.4 км
ФІТОЧАЙ "ПЕРСТАЧ БІЛИЙ КОРІНЬ" тм "NATURALIS" чай 50 г №1
Фіто Світ
166,30
грн
Забронювати
Рівнеліки
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Здолбунів, вул. Шкільна, 27
303.6 км
ФІТОЧАЙ "ПЕРСТАЧ БІЛИЙ КОРІНЬ" тм "NATURALIS" чай 50 г №1
Фіто Світ
166,30
грн
Забронювати
Рівнеліки
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Здолбунів, вул. Сагайдачного Гетьмана, 7
303.8 км
ФІТОЧАЙ "ПЕРСТАЧ БІЛИЙ КОРІНЬ" тм "NATURALIS" чай 50 г №1
Фіто Світ
166,30
грн
Забронювати
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Рівне, вул. Корольова Академіка, 6
306.2 км
ФІТОЧАЙ "ПЕРСТАЧ БІЛИЙ КОРІНЬ" тм "NATURALIS" чай 50 г №1
Фіто Світ
166,30
грн
Забронювати
Рівнеліки
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Клевань, вул. Центральна, 1
318.0 км
ФІТОЧАЙ "ПЕРСТАЧ БІЛИЙ КОРІНЬ" тм "NATURALIS" чай 50 г №1
Фіто Світ
166,30
грн
Забронювати
Рівнеліки
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Волочиськ, вул. Незалежності, 56
324.1 км
ФІТОЧАЙ "ПЕРСТАЧ БІЛИЙ КОРІНЬ" тм "NATURALIS" чай 50 г №1
Фіто Світ
166,30
грн
Забронювати
Волиньфарм
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Цумань, вул. Шевченка Тараса, 4-Б/2
330.0 км
ФІТОЧАЙ "ПЕРСТАЧ БІЛИЙ КОРІНЬ" тм "NATURALIS" чай 50 г №1
Фіто Світ
166,30
грн
Забронювати
Рівнеліки
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дубно, вул. Галицького Данила, 18
338.7 км
ФІТОЧАЙ "ПЕРСТАЧ БІЛИЙ КОРІНЬ" тм "NATURALIS" чай 50 г №1
Фіто Світ
166,30
грн
Забронювати
