Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеках у Вінниця
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Кардіомаг капсули 250 мг №30
Аптека 283
62,41
Економія при броні: -2,71 грн
В містах поряд
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Джулинка, вул. Центральна, 34-В
127.9 км
Кардіомаг капсули 250 мг №30
Аптека 283
59,10
Економія при броні: -6,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Оболонський, 10
201.1 км
Кардіомаг капсули 250 мг №30
Аптека 283
63,94
Економія при броні: -4,24 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вознесенськ, вул. Героїв України, 9-А
277.6 км
Кардіомаг капсули 250 мг №30
Аптека 283
63,86
Економія при броні: -4,16 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
319.8 км
Кардіомаг капсули 250 мг №30
Аптека 283
62,99
Економія при броні: -3,29 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Херсон, просп. 200 років Херсона, 24-Г
418.9 км
Кардіомаг капсули 250 мг №30
Аптека 283
64,01
Економія при броні: -4,31 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Науки, 31
488.2 км
Кардіомаг капсули 250 мг №30
Аптека 283
63,43
Економія при броні: -3,73 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Героїв, 30-Д
489.5 км
Кардіомаг капсули 250 мг №30
Аптека 283
63,23
Економія при броні: -3,53 грн