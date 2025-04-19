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Кардіомаг (Cardiomag)
Кардіомаг (Cardiomag)
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вознесенськ, вул. Героїв України, 9-А
132.1 км
Кардіомаг капсули 250 мг №30
Аптека 283
62,63
Економія при броні:
-2,93 грн
59,70
грн
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Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Херсон, просп. 200 років Херсона, 24-Г
148.3 км
Кардіомаг капсули 250 мг №30
Аптека 283
63,79
Економія при броні:
-4,09 грн
59,70
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Джулинка, вул. Центральна, 34-В
228.2 км
Кардіомаг капсули 250 мг №30
Аптека 283
67,60
Економія при броні:
-10,40 грн
57,20
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
347.1 км
Кардіомаг капсули 250 мг №30
Аптека 283
63,57
Економія при броні:
-3,87 грн
59,70
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Героїв, 30-Д
392.5 км
Кардіомаг капсули 250 мг №30
Аптека 283
63,99
Економія при броні:
-4,29 грн
59,70
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Науки, 31
394.5 км
Кардіомаг капсули 250 мг №30
Аптека 283
62,49
Економія при броні:
-2,79 грн
59,70
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Оболонський, 10
446.9 км
Кардіомаг капсули 250 мг №30
Аптека 283
64,16
Економія при броні:
-4,46 грн
59,70
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
558.5 км
Кардіомаг капсули 250 мг №30
Аптека 283
62,88
Економія при броні:
-3,18 грн
59,70
грн
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