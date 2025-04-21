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Кардіомаг (Cardiomag)
Кардіомаг (Cardiomag)
Миколаїв
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Фармакопійка
Відчинено
Зачиняється о 16:00
Херсон, просп. 200 років Херсона, 24-Г
56.4 км
Кардіомаг капсули 250 мг №30
Аптека 283
64,01
Економія при броні:
-4,31 грн
59,70
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вознесенськ, вул. Героїв України, 9-А
88.2 км
Кардіомаг капсули 250 мг №30
Аптека 283
63,86
Економія при броні:
-4,16 грн
59,70
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Джулинка, вул. Центральна, 34-В
236.2 км
Кардіомаг капсули 250 мг №30
Аптека 283
67,60
Економія при броні:
-15,30 грн
52,30
грн
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Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Героїв, 30-Д
283.2 км
Кардіомаг капсули 250 мг №30
Аптека 283
63,23
Економія при броні:
-3,53 грн
59,70
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Науки, 31
285.4 км
Кардіомаг капсули 250 мг №30
Аптека 283
63,43
Економія при броні:
-3,73 грн
59,70
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
364.3 км
Кардіомаг капсули 250 мг №30
Аптека 283
62,41
Економія при броні:
-2,71 грн
59,70
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Оболонський, 10
411.3 км
Кардіомаг капсули 250 мг №30
Аптека 283
63,94
Економія при броні:
-4,24 грн
59,70
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
509.3 км
Кардіомаг капсули 250 мг №30
Аптека 283
62,99
Економія при броні:
-3,29 грн
59,70
грн
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