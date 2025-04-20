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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
329.7 км
Кардіомаг капсули 250 мг №30
Аптека 283
62,40
Економія при броні:
-2,70 грн
59,70
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Джулинка, вул. Центральна, 34-В
445.1 км
Кардіомаг капсули 250 мг №30
Аптека 283
67,60
Економія при броні:
-10,40 грн
57,20
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Оболонський, 10
467.3 км
Кардіомаг капсули 250 мг №30
Аптека 283
63,47
Економія при броні:
-3,77 грн
59,70
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
544.4 км
Кардіомаг капсули 250 мг №30
Аптека 283
62,41
Економія при броні:
-2,71 грн
59,70
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вознесенськ, вул. Героїв України, 9-А
591.1 км
Кардіомаг капсули 250 мг №30
Аптека 283
64,10
Економія при броні:
-4,40 грн
59,70
грн
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Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Херсон, просп. 200 років Херсона, 24-Г
726.8 км
Кардіомаг капсули 250 мг №30
Аптека 283
62,47
Економія при броні:
-2,77 грн
59,70
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Науки, 31
817.1 км
Кардіомаг капсули 250 мг №30
Аптека 283
62,81
Економія при броні:
-3,11 грн
59,70
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Героїв, 30-Д
818.6 км
Кардіомаг капсули 250 мг №30
Аптека 283
63,65
Економія при броні:
-3,95 грн
59,70
грн
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