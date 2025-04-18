Київ (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеках у Київ
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Оболонський, 10
6.0 км
Кардіомаг капсули 250 мг №30
Аптека 283
63,50
Економія при броні: -3,80 грн
В містах поряд
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
127.8 км
Кардіомаг капсули 250 мг №30
Аптека 283
62,29
Економія при броні: -2,59 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
198.4 км
Кардіомаг капсули 250 мг №30
Аптека 283
62,27
Економія при броні: -2,57 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Джулинка, вул. Центральна, 34-В
230.7 км
Кардіомаг капсули 250 мг №30
Аптека 283
67,60
Економія при броні: -9,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вознесенськ, вул. Героїв України, 9-А
323.2 км
Кардіомаг капсули 250 мг №30
Аптека 283
62,51
Економія при броні: -2,81 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Науки, 31
396.2 км
Кардіомаг капсули 250 мг №30
Аптека 283
62,59
Економія при броні: -2,89 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Героїв, 30-Д
399.0 км
Кардіомаг капсули 250 мг №30
Аптека 283
63,49
Економія при броні: -3,79 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Херсон, просп. 200 років Херсона, 24-Г
447.9 км
Кардіомаг капсули 250 мг №30
Аптека 283
62,05
Економія при броні: -2,35 грн