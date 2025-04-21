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Кардіомаг (Cardiomag)
Кардіомаг (Cardiomag)
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Аптека копійка
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Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Героїв, 30-Д
136.6 км
Кардіомаг капсули 250 мг №30
Аптека 283
61,96
Економія при броні:
-2,26 грн
59,70
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Науки, 31
138.0 км
Кардіомаг капсули 250 мг №30
Аптека 283
61,98
Економія при броні:
-2,28 грн
59,70
грн
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Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Херсон, просп. 200 років Херсона, 24-Г
149.8 км
Кардіомаг капсули 250 мг №30
Аптека 283
62,28
Економія при броні:
-2,58 грн
59,70
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вознесенськ, вул. Героїв України, 9-А
158.0 км
Кардіомаг капсули 250 мг №30
Аптека 283
61,82
Економія при броні:
-2,12 грн
59,70
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Джулинка, вул. Центральна, 34-В
275.9 км
Кардіомаг капсули 250 мг №30
Аптека 283
67,60
Економія при броні:
-15,30 грн
52,30
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Оболонський, 10
356.7 км
Кардіомаг капсули 250 мг №30
Аптека 283
62,96
Економія при броні:
-3,26 грн
59,70
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
389.1 км
Кардіомаг капсули 250 мг №30
Аптека 283
62,36
Економія при броні:
-2,66 грн
59,70
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
426.1 км
Кардіомаг капсули 250 мг №30
Аптека 283
62,56
Економія при броні:
-2,86 грн
59,70
грн
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