Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках у Дніпро
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Науки, 31
7.4 км
Кардіомаг капсули 250 мг №30
Аптека 283
62,81
Економія при броні: -3,11 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Героїв, 30-Д
9.5 км
Кардіомаг капсули 250 мг №30
Аптека 283
63,65
Економія при броні: -3,95 грн
В містах поряд
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Херсон, просп. 200 років Херсона, 24-Г
266.3 км
Кардіомаг капсули 250 мг №30
Аптека 283
62,47
Економія при броні: -2,77 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вознесенськ, вул. Героїв України, 9-А
287.2 км
Кардіомаг капсули 250 мг №30
Аптека 283
64,10
Економія при броні: -4,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Джулинка, вул. Центральна, 34-В
384.2 км
Кардіомаг капсули 250 мг №30
Аптека 283
67,60
Економія при броні: -10,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Оболонський, 10
394.1 км
Кардіомаг капсули 250 мг №30
Аптека 283
63,47
Економія при броні: -3,77 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
427.0 км
Кардіомаг капсули 250 мг №30
Аптека 283
62,41
Економія при броні: -2,71 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
480.9 км
Кардіомаг капсули 250 мг №30
Аптека 283
62,40
Економія при броні: -2,70 грн