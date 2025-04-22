Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеках у Чернігів
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Кардіомаг капсули 250 мг №30
Аптека 283
62,03
Економія при броні: -2,33 грн
В містах поряд
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Оболонський, 10
123.6 км
Кардіомаг капсули 250 мг №30
Аптека 283
63,24
Економія при броні: -3,54 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
320.1 км
Кардіомаг капсули 250 мг №30
Аптека 283
64,07
Економія при броні: -4,37 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Джулинка, вул. Центральна, 34-В
357.6 км
Кардіомаг капсули 250 мг №30
Аптека 283
59,10
Економія при броні: -6,80 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Науки, 31
432.9 км
Кардіомаг капсули 250 мг №30
Аптека 283
63,28
Економія при броні: -3,58 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вознесенськ, вул. Героїв України, 9-А
434.3 км
Кардіомаг капсули 250 мг №30
Аптека 283
63,27
Економія при броні: -3,57 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Героїв, 30-Д
436.5 км
Кардіомаг капсули 250 мг №30
Аптека 283
63,34
Економія при броні: -3,64 грн
Фармакопійка
Відчинено
Зачиняється о 16:00
Херсон, просп. 200 років Херсона, 24-Г
545.6 км
Кардіомаг капсули 250 мг №30
Аптека 283
63,85
Економія при броні: -4,15 грн