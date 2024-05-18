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АРТИШОК ФОРТЕ капсули 350 мг, №30 - Дніпро (Дніпропетровськ) (196682) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Аптека нц
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 10/12
Всього: упаковка (2)
57,93
Економія: -4,34 грн
53,59 грн
В інших містах:
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
Всього: упаковка (1)
63,00
Економія: -12,00 грн
51,00 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Кам'янське, просп. Металургів, 4-А
Всього: упаковка (1)
63,00
Економія: -12,00 грн
51,00 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
Всього: упаковка (1)
66,00
Економія: -15,90 грн
50,10 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (3)
63,00
Економія: -12,00 грн
51,00 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
Всього: упаковка (3)
63,00
Економія: -12,90 грн
50,10 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Харків, просп. Гагаріна, 167
Всього: упаковка (2)
58,11
Економія: -3,21 грн
54,90 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Всього: упаковка (6)
57,63
Економія: -3,63 грн
54,00 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 190/1
Всього: упаковка (3)
59,00
Економія: -3,40 грн
55,60 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 23
Всього: упаковка (1)
56,56
Економія: -2,56 грн
54,00 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
Всього: упаковка (1)
57,00
Економія: -6,00 грн
51,00 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Героїв Праці, 26-А
Всього: упаковка (1)
54,89
Економія: -2,59 грн
52,30 грн
Медпрепарати
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Відчинено Зачиняється о 16:00
Херсон, вул. Кулика Іллюші, 139/4
Всього: упаковка (1)
58,60
Економія: -2,70 грн
55,90 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Южне, вул. Хіміків, 3-А
Всього: упаковка (1)
57,70
Економія: -2,80 грн
54,90 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Ревуцького, 12-А
Всього: упаковка (1)
54,37
Економія: -3,37 грн
51,00 грн
Аптека нц
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Одеса, вул. Дворянська, 28
Всього: упаковка (5)
63,31
Економія: -7,98 грн
55,33 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Червоної Калини, 26
Всього: упаковка (2)
54,39
Економія: -4,57 грн
49,82 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, перех. Коломийський / Васильківська, 17/31-А
Всього: упаковка (1)
73,10
Економія: -19,00 грн
54,10 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 112
Всього: упаковка (1)
61,43
Економія: -4,80 грн
56,63 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Гетьмана Вадима, 40-А
Всього: упаковка (2)
55,63
Економія: -2,63 грн
53,00 грн