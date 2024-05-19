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АЛФАВІТ® КЛАСІК таблетки, №60 - Львів (464833) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 75 аптеках
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (83)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
274,00 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (83)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
274,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 72
Всього: упаковка (1)
240,24 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (1)
337,99
Економія: -79,53 грн
258,46 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (83)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
274,00 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (83)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
274,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (83)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
274,00 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 07:45
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (1)
290,99
Економія: -32,53 грн
258,46 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (83)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
274,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (83)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
274,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Куліша, 15
Всього: упаковка (1)
316,99
Економія: -58,53 грн
258,46 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Русових, 1
Всього: упаковка (1)
337,99
Економія: -79,53 грн
258,46 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: упаковка (2)
246,32
Економія: -15,60 грн
230,72 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
Всього: упаковка (83)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
274,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Чупринки Генерала, 45
Всього: упаковка (1)
397,99
Економія: -139,53 грн
258,46 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
Всього: упаковка (83)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
274,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Соборна, 17
Всього: упаковка (83)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
274,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 149
Всього: упаковка (83)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
274,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Львів, вул. Горської, 9
Всього: упаковка (1)
327,99
Економія: -69,53 грн
258,46 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Бортнянського, 28
Всього: упаковка (83)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
274,00 грн