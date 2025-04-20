Біла глина каолін харчовий (White clay food kaolin)
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 12 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
2.2 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА "АПТЕКА ПРИРОДИ"® №28 "БІЛА ГЛИНА (КАОЛІН ХАРЧОВИЙ)" порошок 50 г №1
Компанія "Дана, Я"
63,00
Економія при броні: -7,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА "АПТЕКА ПРИРОДИ"® №28 "БІЛА ГЛИНА (КАОЛІН ХАРЧОВИЙ)" порошок 50 г №1
Компанія "Дана, Я"
61,00
Економія при броні: -8,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, бульв. Центральний, 27
3.1 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА "АПТЕКА ПРИРОДИ"® №28 "БІЛА ГЛИНА (КАОЛІН ХАРЧОВИЙ)" порошок 50 г №1
Компанія "Дана, Я"
59,00
Економія при броні: -3,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
3.4 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА "АПТЕКА ПРИРОДИ"® №28 "БІЛА ГЛИНА (КАОЛІН ХАРЧОВИЙ)" порошок 50 г №1
Компанія "Дана, Я"
59,00
Економія при броні: -3,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 25
3.9 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА "АПТЕКА ПРИРОДИ"® №28 "БІЛА ГЛИНА (КАОЛІН ХАРЧОВИЙ)" порошок 50 г №1
Компанія "Дана, Я"
59,00
Економія при броні: -3,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 22-Б
4.7 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА "АПТЕКА ПРИРОДИ"® №28 "БІЛА ГЛИНА (КАОЛІН ХАРЧОВИЙ)" порошок 50 г №1
Компанія "Дана, Я"
59,00
Економія при броні: -3,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 16
4.8 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА "АПТЕКА ПРИРОДИ"® №28 "БІЛА ГЛИНА (КАОЛІН ХАРЧОВИЙ)" порошок 50 г №1
Компанія "Дана, Я"
59,00
Економія при броні: -3,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Вишневецького Дмитра, 9/12
7.9 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА "АПТЕКА ПРИРОДИ"® №28 "БІЛА ГЛИНА (КАОЛІН ХАРЧОВИЙ)" порошок 50 г №1
Компанія "Дана, Я"
63,00
Економія при броні: -10,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
8.2 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА "АПТЕКА ПРИРОДИ"® №28 "БІЛА ГЛИНА (КАОЛІН ХАРЧОВИЙ)" порошок 50 г №1
Компанія "Дана, Я"
61,00
Економія при броні: -8,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
8.8 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА "АПТЕКА ПРИРОДИ"® №28 "БІЛА ГЛИНА (КАОЛІН ХАРЧОВИЙ)" порошок 50 г №1
Компанія "Дана, Я"
59,00
Економія при броні: -3,00 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Запорозького козацтва, 25
10.0 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА "АПТЕКА ПРИРОДИ"® №28 "БІЛА ГЛИНА (КАОЛІН ХАРЧОВИЙ)" порошок 50 г №1
Компанія "Дана, Я"
65,00
Економія при броні: -9,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, бульв. Будівельників, 7-А
11.0 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА "АПТЕКА ПРИРОДИ"® №28 "БІЛА ГЛИНА (КАОЛІН ХАРЧОВИЙ)" порошок 50 г №1
Компанія "Дана, Я"
59,00
Економія при броні: -3,00 грн
В містах поряд
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вільнянськ, вул. Бочарова, 15
22.9 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА "АПТЕКА ПРИРОДИ"® №28 "БІЛА ГЛИНА (КАОЛІН ХАРЧОВИЙ)" порошок 50 г №1
Компанія "Дана, Я"
59,00
Економія при броні: -6,00 грн
Аптека24
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Незалежності, 27
65.5 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА "АПТЕКА ПРИРОДИ"® №28 "БІЛА ГЛИНА (КАОЛІН ХАРЧОВИЙ)" порошок 50 г №1
Компанія "Дана, Я"
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
70.2 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА "АПТЕКА ПРИРОДИ"® №28 "БІЛА ГЛИНА (КАОЛІН ХАРЧОВИЙ)" порошок 50 г №1
Компанія "Дана, Я"
61,00
Економія при броні: -8,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Кам'янське, вул. Сорочинська, 13-А
84.5 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА "АПТЕКА ПРИРОДИ"® №28 "БІЛА ГЛИНА (КАОЛІН ХАРЧОВИЙ)" порошок 50 г №1
Компанія "Дана, Я"
59,00
Економія при броні: -6,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 27/29
84.9 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА "АПТЕКА ПРИРОДИ"® №28 "БІЛА ГЛИНА (КАОЛІН ХАРЧОВИЙ)" порошок 50 г №1
Компанія "Дана, Я"
59,00
Економія при броні: -6,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
94.0 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА "АПТЕКА ПРИРОДИ"® №28 "БІЛА ГЛИНА (КАОЛІН ХАРЧОВИЙ)" порошок 50 г №1
Компанія "Дана, Я"
61,00
Економія при броні: -8,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Магістральна, 12
127.6 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА "АПТЕКА ПРИРОДИ"® №28 "БІЛА ГЛИНА (КАОЛІН ХАРЧОВИЙ)" порошок 50 г №1
Компанія "Дана, Я"
59,00
Економія при броні: -6,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 7
136.4 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА "АПТЕКА ПРИРОДИ"® №28 "БІЛА ГЛИНА (КАОЛІН ХАРЧОВИЙ)" порошок 50 г №1
Компанія "Дана, Я"
61,00
Економія при броні: -8,00 грн