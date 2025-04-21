Біла глина каолін харчовий (White clay food kaolin)
Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеках у Вінниця
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Замостянська, 12
1.0 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА "АПТЕКА ПРИРОДИ"® №28 "БІЛА ГЛИНА (КАОЛІН ХАРЧОВИЙ)" порошок 50 г №1
Компанія "Дана, Я"
74,90
Економія при броні: -2,30 грн
В містах поряд
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 15 хв
Житомир, вул. Вітрука, 41-Б
112.8 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА "АПТЕКА ПРИРОДИ"® №28 "БІЛА ГЛИНА (КАОЛІН ХАРЧОВИЙ)" порошок 50 г №1
Компанія "Дана, Я"
74,90
Економія при броні: -2,60 грн
Аптека24
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Єфремова Академіка, 3
190.7 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА "АПТЕКА ПРИРОДИ"® №28 "БІЛА ГЛИНА (КАОЛІН ХАРЧОВИЙ)" порошок 50 г №1
Компанія "Дана, Я"
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Здановської Юлії, 71-Д
190.9 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА "АПТЕКА ПРИРОДИ"® №28 "БІЛА ГЛИНА (КАОЛІН ХАРЧОВИЙ)" порошок 50 г №1
Компанія "Дана, Я"
74,90
Економія при броні: -2,60 грн
Свк фарм
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, перех. Старовокзальна / Жилянська, 13/146
196.4 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА "АПТЕКА ПРИРОДИ"® №28 "БІЛА ГЛИНА (КАОЛІН ХАРЧОВИЙ)" порошок 50 г №1
Компанія "Дана, Я"
57,00
Економія при броні: -3,99 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Литовський, 4
200.2 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА "АПТЕКА ПРИРОДИ"® №28 "БІЛА ГЛИНА (КАОЛІН ХАРЧОВИЙ)" порошок 50 г №1
Компанія "Дана, Я"
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Княжий Затон, 4
200.5 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА "АПТЕКА ПРИРОДИ"® №28 "БІЛА ГЛИНА (КАОЛІН ХАРЧОВИЙ)" порошок 50 г №1
Компанія "Дана, Я"
61,00
Економія при броні: -8,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 24/1
201.1 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА "АПТЕКА ПРИРОДИ"® №28 "БІЛА ГЛИНА (КАОЛІН ХАРЧОВИЙ)" порошок 50 г №1
Компанія "Дана, Я"
61,00
Економія при броні: -8,00 грн
Свк фарм
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Драгоманова, 6/1
201.8 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА "АПТЕКА ПРИРОДИ"® №28 "БІЛА ГЛИНА (КАОЛІН ХАРЧОВИЙ)" порошок 50 г №1
Компанія "Дана, Я"
53,00
Економія при броні: -1,06 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 43-В
202.7 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА "АПТЕКА ПРИРОДИ"® №28 "БІЛА ГЛИНА (КАОЛІН ХАРЧОВИЙ)" порошок 50 г №1
Компанія "Дана, Я"
58,00
Економія при броні: -5,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, просп. Каденюка Леоніда, 2/35
203.5 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА "АПТЕКА ПРИРОДИ"® №28 "БІЛА ГЛИНА (КАОЛІН ХАРЧОВИЙ)" порошок 50 г №1
Компанія "Дана, Я"
58,00
Економія при броні: -5,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вишгород, вул. Шкільна, 73-Г
206.8 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА "АПТЕКА ПРИРОДИ"® №28 "БІЛА ГЛИНА (КАОЛІН ХАРЧОВИЙ)" порошок 50 г №1
Компанія "Дана, Я"
55,00
Економія при броні: -2,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Шпола, вул. Соборна, 12
212.3 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА "АПТЕКА ПРИРОДИ"® №28 "БІЛА ГЛИНА (КАОЛІН ХАРЧОВИЙ)" порошок 50 г №1
Компанія "Дана, Я"
D.s.
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Тернопіль, вул. Торговиця, 7
212.5 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА "АПТЕКА ПРИРОДИ"® №28 "БІЛА ГЛИНА (КАОЛІН ХАРЧОВИЙ)" порошок 50 г №1
Компанія "Дана, Я"
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Тернопіль, вул. Мазепи, 7
214.6 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА "АПТЕКА ПРИРОДИ"® №28 "БІЛА ГЛИНА (КАОЛІН ХАРЧОВИЙ)" порошок 50 г №1
Компанія "Дана, Я"
D.s.
Відчинено
Зачиняється за 15 хв
Чернівці, вул. Сосюри Володимира, 5-А
214.7 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА "АПТЕКА ПРИРОДИ"® №28 "БІЛА ГЛИНА (КАОЛІН ХАРЧОВИЙ)" порошок 50 г №1
Компанія "Дана, Я"
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернівці, вул. Головна, 18
214.8 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА "АПТЕКА ПРИРОДИ"® №28 "БІЛА ГЛИНА (КАОЛІН ХАРЧОВИЙ)" порошок 50 г №1
Компанія "Дана, Я"
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Чернівці, вул. Галицький Шлях, 2-Б
214.8 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА "АПТЕКА ПРИРОДИ"® №28 "БІЛА ГЛИНА (КАОЛІН ХАРЧОВИЙ)" порошок 50 г №1
Компанія "Дана, Я"
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чернівці, вул. Героїв Майдану, 85
217.2 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА "АПТЕКА ПРИРОДИ"® №28 "БІЛА ГЛИНА (КАОЛІН ХАРЧОВИЙ)" порошок 50 г №1
Компанія "Дана, Я"
59,00
Економія при броні: -6,00 грн
Вета
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бровари, бульв. Незалежності, 9
217.7 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА "АПТЕКА ПРИРОДИ"® №28 "БІЛА ГЛИНА (КАОЛІН ХАРЧОВИЙ)" порошок 50 г №1
Компанія "Дана, Я"