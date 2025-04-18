Біла глина каолін харчовий (White clay food kaolin)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 8 аптеках у Київ
Свк фарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Старовокзальна / Жилянська, 13/146
2.2 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА "АПТЕКА ПРИРОДИ"® №28 "БІЛА ГЛИНА (КАОЛІН ХАРЧОВИЙ)" порошок 50 г №1
Компанія "Дана, Я"
57,00
Економія при броні: -3,99 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Каденюка Леоніда, 2/35
7.5 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА "АПТЕКА ПРИРОДИ"® №28 "БІЛА ГЛИНА (КАОЛІН ХАРЧОВИЙ)" порошок 50 г №1
Компанія "Дана, Я"
58,00
Економія при броні: -3,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Здановської Юлії, 71-Д
8.1 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА "АПТЕКА ПРИРОДИ"® №28 "БІЛА ГЛИНА (КАОЛІН ХАРЧОВИЙ)" порошок 50 г №1
Компанія "Дана, Я"
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 43-В
8.2 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА "АПТЕКА ПРИРОДИ"® №28 "БІЛА ГЛИНА (КАОЛІН ХАРЧОВИЙ)" порошок 50 г №1
Компанія "Дана, Я"
58,00
Економія при броні: -3,00 грн
Свк фарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Драгоманова, 6/1
8.8 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА "АПТЕКА ПРИРОДИ"® №28 "БІЛА ГЛИНА (КАОЛІН ХАРЧОВИЙ)" порошок 50 г №1
Компанія "Дана, Я"
53,00
Економія при броні: -1,06 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Княжий Затон, 4
9.2 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА "АПТЕКА ПРИРОДИ"® №28 "БІЛА ГЛИНА (КАОЛІН ХАРЧОВИЙ)" порошок 50 г №1
Компанія "Дана, Я"
61,00
Економія при броні: -6,00 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 3
10.8 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА "АПТЕКА ПРИРОДИ"® №28 "БІЛА ГЛИНА (КАОЛІН ХАРЧОВИЙ)" порошок 50 г №1
Компанія "Дана, Я"
Аптека24
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Єфремова Академіка, 3
12.1 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА "АПТЕКА ПРИРОДИ"® №28 "БІЛА ГЛИНА (КАОЛІН ХАРЧОВИЙ)" порошок 50 г №1
Компанія "Дана, Я"
В містах поряд
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вишгород, вул. Шкільна, 73-Г
14.9 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА "АПТЕКА ПРИРОДИ"® №28 "БІЛА ГЛИНА (КАОЛІН ХАРЧОВИЙ)" порошок 50 г №1
Компанія "Дана, Я"
Вета
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бровари, бульв. Незалежності, 9
20.7 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА "АПТЕКА ПРИРОДИ"® №28 "БІЛА ГЛИНА (КАОЛІН ХАРЧОВИЙ)" порошок 50 г №1
Компанія "Дана, Я"
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Чорних Запорожців, 54
20.8 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА "АПТЕКА ПРИРОДИ"® №28 "БІЛА ГЛИНА (КАОЛІН ХАРЧОВИЙ)" порошок 50 г №1
Компанія "Дана, Я"
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Сумгаїтська, 39
155.6 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА "АПТЕКА ПРИРОДИ"® №28 "БІЛА ГЛИНА (КАОЛІН ХАРЧОВИЙ)" порошок 50 г №1
Компанія "Дана, Я"
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Чорновола В'ячеслава, 142
159.5 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА "АПТЕКА ПРИРОДИ"® №28 "БІЛА ГЛИНА (КАОЛІН ХАРЧОВИЙ)" порошок 50 г №1
Компанія "Дана, Я"
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Сінна, 5/1
161.0 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА "АПТЕКА ПРИРОДИ"® №28 "БІЛА ГЛИНА (КАОЛІН ХАРЧОВИЙ)" порошок 50 г №1
Компанія "Дана, Я"
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Шпола, вул. Соборна, 12
171.9 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА "АПТЕКА ПРИРОДИ"® №28 "БІЛА ГЛИНА (КАОЛІН ХАРЧОВИЙ)" порошок 50 г №1
Компанія "Дана, Я"
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Замостянська, 12
197.9 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА "АПТЕКА ПРИРОДИ"® №28 "БІЛА ГЛИНА (КАОЛІН ХАРЧОВИЙ)" порошок 50 г №1
Компанія "Дана, Я"
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Олександрівка, вул. Шевченка Тараса, 57
206.4 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА "АПТЕКА ПРИРОДИ"® №28 "БІЛА ГЛИНА (КАОЛІН ХАРЧОВИЙ)" порошок 50 г №1
Компанія "Дана, Я"
59,00
Економія при броні: -3,00 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Героїв-Земляків, 40
247.3 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА "АПТЕКА ПРИРОДИ"® №28 "БІЛА ГЛИНА (КАОЛІН ХАРЧОВИЙ)" порошок 50 г №1
Компанія "Дана, Я"
59,00
Економія при броні: -3,00 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
248.7 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА "АПТЕКА ПРИРОДИ"® №28 "БІЛА ГЛИНА (КАОЛІН ХАРЧОВИЙ)" порошок 50 г №1
Компанія "Дана, Я"
61,00
Економія при броні: -5,00 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Велика Перспективна, 17/10
249.7 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА "АПТЕКА ПРИРОДИ"® №28 "БІЛА ГЛИНА (КАОЛІН ХАРЧОВИЙ)" порошок 50 г №1
Компанія "Дана, Я"
59,00
Економія при броні: -3,00 грн