Біла глина каолін харчовий (White clay food kaolin)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 13 аптеках у Харків
Аптека24
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 144
4.5 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА "АПТЕКА ПРИРОДИ"® №28 "БІЛА ГЛИНА (КАОЛІН ХАРЧОВИЙ)" порошок 50 г №1
Компанія "Дана, Я"
Аптека24
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, проїзд Стадіонний, 17-А
6.7 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА "АПТЕКА ПРИРОДИ"® №28 "БІЛА ГЛИНА (КАОЛІН ХАРЧОВИЙ)" порошок 50 г №1
Компанія "Дана, Я"
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 16:00
Харків, пл. Захисників України, 2-А
1.1 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА "АПТЕКА ПРИРОДИ"® №28 "БІЛА ГЛИНА (КАОЛІН ХАРЧОВИЙ)" порошок 50 г №1
Компанія "Дана, Я"
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 15:00
Харків, вул. Гостинний Двір, 9
1.7 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА "АПТЕКА ПРИРОДИ"® №28 "БІЛА ГЛИНА (КАОЛІН ХАРЧОВИЙ)" порошок 50 г №1
Компанія "Дана, Я"
Класна аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Харків, вул. Клочківська, 104-А
2.3 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА "АПТЕКА ПРИРОДИ"® №28 "БІЛА ГЛИНА (КАОЛІН ХАРЧОВИЙ)" порошок 50 г №1
Компанія "Дана, Я"
Астарта
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Данилевського, 17
2.3 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА "АПТЕКА ПРИРОДИ"® №28 "БІЛА ГЛИНА (КАОЛІН ХАРЧОВИЙ)" порошок 50 г №1
Компанія "Дана, Я"
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Харків, вул. Велика Панасівська, 115
3.9 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА "АПТЕКА ПРИРОДИ"® №28 "БІЛА ГЛИНА (КАОЛІН ХАРЧОВИЙ)" порошок 50 г №1
Компанія "Дана, Я"
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Харків, просп. Ювілейний, 5-А
4.3 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА "АПТЕКА ПРИРОДИ"® №28 "БІЛА ГЛИНА (КАОЛІН ХАРЧОВИЙ)" порошок 50 г №1
Компанія "Дана, Я"
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Харків, просп. Малої Любові, 47
4.6 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА "АПТЕКА ПРИРОДИ"® №28 "БІЛА ГЛИНА (КАОЛІН ХАРЧОВИЙ)" порошок 50 г №1
Компанія "Дана, Я"
Класна аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 178
5.0 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА "АПТЕКА ПРИРОДИ"® №28 "БІЛА ГЛИНА (КАОЛІН ХАРЧОВИЙ)" порошок 50 г №1
Компанія "Дана, Я"
Аптека твого міста
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Харків, вул. Нескорених, 26-В
7.3 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА "АПТЕКА ПРИРОДИ"® №28 "БІЛА ГЛИНА (КАОЛІН ХАРЧОВИЙ)" порошок 50 г №1
Компанія "Дана, Я"
Класна аптека
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Харків, просп. Тракторобудівників, 128-В
7.7 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА "АПТЕКА ПРИРОДИ"® №28 "БІЛА ГЛИНА (КАОЛІН ХАРЧОВИЙ)" порошок 50 г №1
Компанія "Дана, Я"
Класна аптека
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 295
12.1 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА "АПТЕКА ПРИРОДИ"® №28 "БІЛА ГЛИНА (КАОЛІН ХАРЧОВИЙ)" порошок 50 г №1
Компанія "Дана, Я"
В містах поряд
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
190.8 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА "АПТЕКА ПРИРОДИ"® №28 "БІЛА ГЛИНА (КАОЛІН ХАРЧОВИЙ)" порошок 50 г №1
Компанія "Дана, Я"
61,00
Економія при броні: -5,00 грн
Аптека24
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Незалежності, 27
195.5 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА "АПТЕКА ПРИРОДИ"® №28 "БІЛА ГЛИНА (КАОЛІН ХАРЧОВИЙ)" порошок 50 г №1
Компанія "Дана, Я"
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
196.6 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА "АПТЕКА ПРИРОДИ"® №28 "БІЛА ГЛИНА (КАОЛІН ХАРЧОВИЙ)" порошок 50 г №1
Компанія "Дана, Я"
61,00
Економія при броні: -5,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 27/29
203.0 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА "АПТЕКА ПРИРОДИ"® №28 "БІЛА ГЛИНА (КАОЛІН ХАРЧОВИЙ)" порошок 50 г №1
Компанія "Дана, Я"
59,00
Економія при броні: -3,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Кам'янське, вул. Сорочинська, 13-А
204.3 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА "АПТЕКА ПРИРОДИ"® №28 "БІЛА ГЛИНА (КАОЛІН ХАРЧОВИЙ)" порошок 50 г №1
Компанія "Дана, Я"
59,00
Економія при броні: -3,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вільнянськ, вул. Бочарова, 15
234.6 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА "АПТЕКА ПРИРОДИ"® №28 "БІЛА ГЛИНА (КАОЛІН ХАРЧОВИЙ)" порошок 50 г №1
Компанія "Дана, Я"
59,00
Економія при броні: -3,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Вишневецького Дмитра, 9/12
249.3 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА "АПТЕКА ПРИРОДИ"® №28 "БІЛА ГЛИНА (КАОЛІН ХАРЧОВИЙ)" порошок 50 г №1
Компанія "Дана, Я"
63,00
Економія при броні: -7,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 16
251.4 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА "АПТЕКА ПРИРОДИ"® №28 "БІЛА ГЛИНА (КАОЛІН ХАРЧОВИЙ)" порошок 50 г №1
Компанія "Дана, Я"
59,00
Економія при броні: -3,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
252.2 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА "АПТЕКА ПРИРОДИ"® №28 "БІЛА ГЛИНА (КАОЛІН ХАРЧОВИЙ)" порошок 50 г №1
Компанія "Дана, Я"
59,00
Економія при броні: -3,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
252.5 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА "АПТЕКА ПРИРОДИ"® №28 "БІЛА ГЛИНА (КАОЛІН ХАРЧОВИЙ)" порошок 50 г №1
Компанія "Дана, Я"
63,00
Економія при броні: -7,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
252.9 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА "АПТЕКА ПРИРОДИ"® №28 "БІЛА ГЛИНА (КАОЛІН ХАРЧОВИЙ)" порошок 50 г №1
Компанія "Дана, Я"
61,00
Економія при броні: -5,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 25
252.9 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА "АПТЕКА ПРИРОДИ"® №28 "БІЛА ГЛИНА (КАОЛІН ХАРЧОВИЙ)" порошок 50 г №1
Компанія "Дана, Я"
59,00
Економія при броні: -3,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, бульв. Центральний, 27
253.2 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА "АПТЕКА ПРИРОДИ"® №28 "БІЛА ГЛИНА (КАОЛІН ХАРЧОВИЙ)" порошок 50 г №1
Компанія "Дана, Я"
59,00
Економія при броні: -3,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 22-Б
254.0 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА "АПТЕКА ПРИРОДИ"® №28 "БІЛА ГЛИНА (КАОЛІН ХАРЧОВИЙ)" порошок 50 г №1
Компанія "Дана, Я"
59,00
Економія при броні: -3,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, бульв. Будівельників, 7-А
256.9 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА "АПТЕКА ПРИРОДИ"® №28 "БІЛА ГЛИНА (КАОЛІН ХАРЧОВИЙ)" порошок 50 г №1
Компанія "Дана, Я"
59,00
Економія при броні: -3,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
257.1 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА "АПТЕКА ПРИРОДИ"® №28 "БІЛА ГЛИНА (КАОЛІН ХАРЧОВИЙ)" порошок 50 г №1
Компанія "Дана, Я"
59,00
Економія при броні: -3,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 16:00
Запоріжжя, вул. Запорозького козацтва, 25
257.5 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА "АПТЕКА ПРИРОДИ"® №28 "БІЛА ГЛИНА (КАОЛІН ХАРЧОВИЙ)" порошок 50 г №1
Компанія "Дана, Я"
65,00
Економія при броні: -9,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
257.9 км
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА "АПТЕКА ПРИРОДИ"® №28 "БІЛА ГЛИНА (КАОЛІН ХАРЧОВИЙ)" порошок 50 г №1
Компанія "Дана, Я"
61,00
Економія при броні: -5,00 грн