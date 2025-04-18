Добавка дієтична Медова динька (Dietary additive Honey melon)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 17 аптеках у Київ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Брюллова, 1-А
3.1 км
ХАРЧОВИЙ ПРОДУКТ СПЕЦІАЛЬНОГО ДІЄТИЧНОГО СПОЖИВАННЯ ГЛАЗУРОВАНИЙ "МЕДОВА ДИНЬКА" батончик-мюслі 25 г №1
Вітапак
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Тютюнника Василя, 56
3.7 км
ХАРЧОВИЙ ПРОДУКТ СПЕЦІАЛЬНОГО ДІЄТИЧНОГО СПОЖИВАННЯ ГЛАЗУРОВАНИЙ "МЕДОВА ДИНЬКА" батончик-мюслі 25 г №1
Вітапак
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Науки, 4
5.1 км
ХАРЧОВИЙ ПРОДУКТ СПЕЦІАЛЬНОГО ДІЄТИЧНОГО СПОЖИВАННЯ ГЛАЗУРОВАНИЙ "МЕДОВА ДИНЬКА" батончик-мюслі 25 г №1
Вітапак
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Лобановського, 2
5.3 км
ХАРЧОВИЙ ПРОДУКТ СПЕЦІАЛЬНОГО ДІЄТИЧНОГО СПОЖИВАННЯ ГЛАЗУРОВАНИЙ "МЕДОВА ДИНЬКА" батончик-мюслі 25 г №1
Вітапак
12,20
Економія при броні: -3,17 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Йорданська, 17-А
5.6 км
ХАРЧОВИЙ ПРОДУКТ СПЕЦІАЛЬНОГО ДІЄТИЧНОГО СПОЖИВАННЯ ГЛАЗУРОВАНИЙ "МЕДОВА ДИНЬКА" батончик-мюслі 25 г №1
Вітапак
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Оболонська, 4-А
5.8 км
ХАРЧОВИЙ ПРОДУКТ СПЕЦІАЛЬНОГО ДІЄТИЧНОГО СПОЖИВАННЯ ГЛАЗУРОВАНИЙ "МЕДОВА ДИНЬКА" батончик-мюслі 25 г №1
Вітапак
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Миколайчука Івана, 4
5.9 км
ХАРЧОВИЙ ПРОДУКТ СПЕЦІАЛЬНОГО ДІЄТИЧНОГО СПОЖИВАННЯ ГЛАЗУРОВАНИЙ "МЕДОВА ДИНЬКА" батончик-мюслі 25 г №1
Вітапак
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Миколайчука Івана, 8
5.9 км
ХАРЧОВИЙ ПРОДУКТ СПЕЦІАЛЬНОГО ДІЄТИЧНОГО СПОЖИВАННЯ ГЛАЗУРОВАНИЙ "МЕДОВА ДИНЬКА" батончик-мюслі 25 г №1
Вітапак
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 39-В
7.3 км
ХАРЧОВИЙ ПРОДУКТ СПЕЦІАЛЬНОГО ДІЄТИЧНОГО СПОЖИВАННЯ ГЛАЗУРОВАНИЙ "МЕДОВА ДИНЬКА" батончик-мюслі 25 г №1
Вітапак
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Вацлава Гавела, 27-Б
7.5 км
ХАРЧОВИЙ ПРОДУКТ СПЕЦІАЛЬНОГО ДІЄТИЧНОГО СПОЖИВАННЯ ГЛАЗУРОВАНИЙ "МЕДОВА ДИНЬКА" батончик-мюслі 25 г №1
Вітапак
Аптека 36,6
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Північна, 34
8.3 км
ХАРЧОВИЙ ПРОДУКТ СПЕЦІАЛЬНОГО ДІЄТИЧНОГО СПОЖИВАННЯ ГЛАЗУРОВАНИЙ "МЕДОВА ДИНЬКА" батончик-мюслі 25 г №1
Вітапак
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Вишгородська, 45-А/2
8.5 км
ХАРЧОВИЙ ПРОДУКТ СПЕЦІАЛЬНОГО ДІЄТИЧНОГО СПОЖИВАННЯ ГЛАЗУРОВАНИЙ "МЕДОВА ДИНЬКА" батончик-мюслі 25 г №1
Вітапак
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Полярна, 8-А
8.5 км
ХАРЧОВИЙ ПРОДУКТ СПЕЦІАЛЬНОГО ДІЄТИЧНОГО СПОЖИВАННЯ ГЛАЗУРОВАНИЙ "МЕДОВА ДИНЬКА" батончик-мюслі 25 г №1
Вітапак
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Червоної Калини, 47
8.9 км
ХАРЧОВИЙ ПРОДУКТ СПЕЦІАЛЬНОГО ДІЄТИЧНОГО СПОЖИВАННЯ ГЛАЗУРОВАНИЙ "МЕДОВА ДИНЬКА" батончик-мюслі 25 г №1
Вітапак
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Лісовий, 39-А
9.0 км
ХАРЧОВИЙ ПРОДУКТ СПЕЦІАЛЬНОГО ДІЄТИЧНОГО СПОЖИВАННЯ ГЛАЗУРОВАНИЙ "МЕДОВА ДИНЬКА" батончик-мюслі 25 г №1
Вітапак
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, шосе Харківське, 152
10.1 км
ХАРЧОВИЙ ПРОДУКТ СПЕЦІАЛЬНОГО ДІЄТИЧНОГО СПОЖИВАННЯ ГЛАЗУРОВАНИЙ "МЕДОВА ДИНЬКА" батончик-мюслі 25 г №1
Вітапак
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Булаховського Академіка, 3-А
13.4 км
ХАРЧОВИЙ ПРОДУКТ СПЕЦІАЛЬНОГО ДІЄТИЧНОГО СПОЖИВАННЯ ГЛАЗУРОВАНИЙ "МЕДОВА ДИНЬКА" батончик-мюслі 25 г №1
Вітапак
В містах поряд
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вишневе, вул. Європейська, 32/1-Б
11.9 км
ХАРЧОВИЙ ПРОДУКТ СПЕЦІАЛЬНОГО ДІЄТИЧНОГО СПОЖИВАННЯ ГЛАЗУРОВАНИЙ "МЕДОВА ДИНЬКА" батончик-мюслі 25 г №1
Вітапак
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Чорних Запорожців, 68
20.6 км
ХАРЧОВИЙ ПРОДУКТ СПЕЦІАЛЬНОГО ДІЄТИЧНОГО СПОЖИВАННЯ ГЛАЗУРОВАНИЙ "МЕДОВА ДИНЬКА" батончик-мюслі 25 г №1
Вітапак
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ірпінь, вул. Антонова Авіаконструктора, 3-В
20.9 км
ХАРЧОВИЙ ПРОДУКТ СПЕЦІАЛЬНОГО ДІЄТИЧНОГО СПОЖИВАННЯ ГЛАЗУРОВАНИЙ "МЕДОВА ДИНЬКА" батончик-мюслі 25 г №1
Вітапак