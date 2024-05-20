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Анантаваті® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, №30 - Одеса (300094) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 309 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Воробйова Академіка, 5-Г
Всього: упаковка (4)
197,10 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 40 хв
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 39/4
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (1)
273,40
Економія: -84,60 грн
188,80 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Розкидайлівська, 67
Всього: упаковка (1)
223,71 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
Всього: упаковка (3), таблетки, вкриті плівковою оболонкою (1)
209,46
Економія: -11,46 грн
198,00 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 40 хв
Одеса, вул. Балківська, 30-Б
Всього: упаковка (3)
218,90 грн
Аптекар
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Бугаївська, 21-В
Всього: упаковка (1)
237,58 грн
Меліса
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Скісна, 10-А
Всього: упаковка (1)
231,00 грн
Колонтаївська
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Колонтаївська, 54
Всього: упаковка (1)
231,00 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 40 хв
Одеса, вул. Пішонівська, 20/2
Всього: упаковка (1)
220,70 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Колонтаївська, 12
Всього: упаковка (4)
214,00 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
Всього: упаковка (2), таблетки, вкриті плівковою оболонкою (2)
235,26
Економія: -46,39 грн
188,87 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 67/69
Всього: упаковка (2)
228,80 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Ніжинська, 25
Всього: упаковка (2)
197,10 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Ніжинська, 29
Всього: упаковка (3), таблетки, вкриті плівковою оболонкою (2)
209,72
Економія: -20,85 грн
188,87 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
Всього: упаковка (1)
242,99
Економія: -53,26 грн
189,73 грн
Софія
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Одеса, вул. Толстого Льва, 32
Всього: упаковка (1)
231,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пастера, 12
Всього: упаковка (3)
214,80 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пастера, 14
Всього: упаковка (1)
197,10 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Михайлівська, 8/4
Всього: упаковка (1)
216,60 грн
Аптека нц
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Одеса, вул. Дворянська, 28
Всього: упаковка (1)
241,71
Економія: -0,01 грн
241,70 грн