Всі аптеки України
Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що впливають на функції ЦНСДієтичні добавки м'якої заспокійливої діїАнантаваті®Ціни в аптеках

Анантаваті® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, №30 - Харків (300094) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 415 аптеках
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
Всього: упаковка (2)
208,89 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
Всього: упаковка (1)
185,92 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (13), таблетки, вкриті плівковою оболонкою (1)
215,80
Економія: -26,81 грн
188,99 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (2), таблетки, вкриті плівковою оболонкою (1)
214,26 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (2)
210,39 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Дарвіна, 1
Всього: упаковка (1), таблетки, вкриті плівковою оболонкою (2)
210,30 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (5), таблетки, вкриті плівковою оболонкою (1)
215,91
Економія: -27,82 грн
188,09 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
Всього: упаковка (2)
209,37 грн
Перша аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (4)
210,63 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Сумська, 6
Всього: упаковка (1)
274,00
Економія: -85,20 грн
188,80 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (2), таблетки, вкриті плівковою оболонкою (2)
214,95 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (1)
268,40
Економія: -62,20 грн
206,20 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (10)
219,99
Економія: -30,27 грн
189,72 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
Всього: упаковка (2)
208,59 грн
Економна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (1)
197,98 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (4), таблетки, вкриті плівковою оболонкою (1)
220,01
Економія: -28,30 грн
191,71 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
Всього: упаковка (2), таблетки, вкриті плівковою оболонкою (1)
208,83 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Нетіченська, 25
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (2)
202,83 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (1)
213,93 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
Всього: упаковка (1)
203,31 грн