Нажаль, препарат в аптеках міста Київ не найдено

В інших містах:

Аптека низьких цін Детальніше Зачинено Відчиняється за 16 хв Графік роботи Тростянець, вул. Благовіщенська, 8 Всього: упаковка (1) 386,14 Економія: -22,10 грн 364,04 грн Забронювати

Сімейна аптека Детальніше Зачинено Відчиняється о 09:00 Графік роботи Перегінське, вул. Січових Стрільців, 30 Всього: упаковка (1) 466,59 Економія: -2,37 грн 464,22 грн Забронювати

Здорова родина Детальніше Зачинено Відчиняється о 09:00 Графік роботи Перегінське, вул. Січових Стрільців, 24 Всього: упаковка (1) 465,26 грн Забронювати