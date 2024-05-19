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АЛОЕ ВЕРА капсули флакон, №100 - Київ (264167) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Київ не найдено
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 16 хв
Тростянець, вул. Благовіщенська, 8
Всього: упаковка (1)
386,14
Економія: -22,10 грн
364,04 грн
Сімейна аптека
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Перегінське, вул. Січових Стрільців, 30
Всього: упаковка (1)
466,59
Економія: -2,37 грн
464,22 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Перегінське, вул. Січових Стрільців, 24
Всього: упаковка (1)
465,26 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом