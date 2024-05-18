Всі аптеки України
Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що підтримують функцію опорно-рухового апаратуДієтичні добавки з переважно протизапальною дією на суглобиАртрокомплексЦіни в аптеках

Артрокомплекс капсули 0,5 г, №60 - Харків (166843) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, пров. Расторгуївський, 2
Всього: упаковка (1)
144,99
Економія: -17,45 грн
127,54 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 155
Всього: упаковка (1)
148,50
Економія: -20,96 грн
127,54 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Китаєнка, 10
Всього: упаковка (1)
159,44
Економія: -29,40 грн
130,04 грн
В інших містах:
Аптека інтернет цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Фукса Едуарда, 3
Всього: упаковка (1)
174,00
Економія: -26,00 грн
148,00 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Згурівка, вул. Українська, 5-Б
Всього: упаковка (1)
144,99
Економія: -17,45 грн
127,54 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 73
Всього: упаковка (1)
188,00
Економія: -45,10 грн
142,90 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 06 хв
Київ, перех. Коломийський / Васильківська, 17/31-А
Всього: упаковка (2)
192,80
Економія: -49,90 грн
142,90 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Оболонський, 6-А
Всього: упаковка (1)
156,50
Економія: -28,96 грн
127,54 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Політехнічний / Берестейський, 1/37
Всього: упаковка (2)
190,50
Економія: -47,60 грн
142,90 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Чоколівський, 6
Всього: упаковка (1)
156,99
Економія: -29,45 грн
127,54 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Берлінського Максима, 14
Всього: упаковка (1)
153,99
Економія: -26,45 грн
127,54 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Відрадний, 24/93
Всього: упаковка (2)
153,50
Економія: -25,96 грн
127,54 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Вацлава Гавела, 54/26
Всього: упаковка (1)
175,04
Економія: -16,78 грн
158,26 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 06 хв
Київ, вул. Стеценка, 5
Всього: упаковка (1)
146,99
Економія: -19,45 грн
127,54 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 06 хв
Київ, вул. Берковецька, 6
Всього: упаковка (2)
193,00
Економія: -50,10 грн
142,90 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Київ, вул. Підлісна, 1
Всього: упаковка (1)
188,90
Економія: -46,00 грн
142,90 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Фастів, вул. Соборна, 47
Всього: упаковка (1)
153,99
Економія: -26,45 грн
127,54 грн
Авк фарм
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:00
Бердичів, вул. Європейська, 128
Всього: упаковка (1)
139,50
Економія: -4,18 грн
135,32 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Олевськ, вул. Київська, 9-А
Всього: упаковка (1)
187,50
Економія: -59,96 грн
127,54 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Олевськ, вул. Київська, 7
Всього: упаковка (1)
142,99
Економія: -15,45 грн
127,54 грн