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SWISS ENERGY COLLAGEN (КОЛАГЕН) таблетки шипучі, №20 - Київ (547156) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 117 аптеках
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 17 хв
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (3)
354,99
Економія: -67,41 грн
287,58 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 17 хв
Київ, вул. Хрещатик, 21
Всього: упаковка (1)
359,99
Економія: -72,41 грн
287,58 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 17 хв
Київ, вул. Басейна, 15
Всього: упаковка (2)
319,99
Економія: -32,41 грн
287,58 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 17 хв
Київ, вул. Спаська, 5
Всього: упаковка (1)
322,99
Економія: -35,41 грн
287,58 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 17 хв
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Всього: упаковка (1)
337,99
Економія: -50,41 грн
287,58 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 17 хв
Київ, вул. Нижній Вал, 17/8
Всього: упаковка (2)
327,99
Економія: -40,41 грн
287,58 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 17 хв
Київ, вул. Нижній Вал, 31
Всього: упаковка (1)
330,99
Економія: -43,41 грн
287,58 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 17 хв
Київ, вул. Князів Острозьких, 15/9
Всього: упаковка (2)
327,99
Економія: -40,41 грн
287,58 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 17 хв
Київ, вул. Глибочицька, 44
Всього: упаковка (1)
352,99
Економія: -65,41 грн
287,58 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 17 хв
Київ, перех. Петлюри Симона / Жилянська, 23/126
Всього: упаковка (2)
335,99
Економія: -48,41 грн
287,58 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 17 хв
Київ, перех. Велика Васильківська / Ділова, 84/20
Всього: упаковка (3)
331,99
Економія: -44,41 грн
287,58 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 17 хв
Київ, вул. Велика Васильківська, 71/6
Всього: упаковка (2)
335,99
Економія: -48,41 грн
287,58 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється за 17 хв
Київ, вул. Лаврська, 8
Всього: упаковка (2)
287,10
Економія: -69,72 грн
217,38 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 17 хв
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Всього: упаковка (2)
365,99
Економія: -78,41 грн
287,58 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 17 хв
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
Всього: упаковка (2)
310,99
Економія: -23,41 грн
287,58 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 17 хв
Київ, бульв. Лесі Українки, 34
Всього: упаковка (1)
343,99
Економія: -56,41 грн
287,58 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30/1
Всього: упаковка (2)
285,80
Економія: -65,43 грн
220,37 грн
Подорожник
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Київ, перех. Деревлянська / Білоруська, 12/42
Всього: упаковка (1)
344,99
Економія: -57,41 грн
287,58 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 17 хв
Київ, просп. Лобановського, 35
Всього: упаковка (2)
321,99
Економія: -34,41 грн
287,58 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 17 хв
Київ, перех. Русанівська / Русанівський, 8/2
Всього: упаковка (2)
366,99
Економія: -79,41 грн
287,58 грн