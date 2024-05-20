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АСКОРБІНКА® З ЦУКРОМ таблетки зі смаком банану, №10 - Одеса (622021) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Одеса, дорога Фонтанська, 58/1
Всього: упаковка (13)
12,75
Економія: -0,38 грн
12,37 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Палія Семена, 93-А
Всього: упаковка (3)
10,90
Економія: -0,33 грн
10,57 грн
В інших містах:
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Южноукраїнськ, просп. Незалежності, 35
Всього: упаковка (11)
12,65
Економія: -0,38 грн
12,27 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 208/1
Всього: упаковка (4)
10,65
Економія: -0,32 грн
10,33 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. 600-річчя, 17-Е
Всього: упаковка (5)
10,60
Економія: -0,32 грн
10,28 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Келецька, 121
Всього: упаковка (1)
11,05
Економія: -0,33 грн
10,72 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Канів, вул. Енергетиків, 12-А
Всього: упаковка (13)
12,50
Економія: -0,38 грн
12,12 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Сквира, вул. Соборна, 7
Всього: упаковка (5)
12,15
Економія: -0,36 грн
11,79 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 40
Всього: упаковка (3)
10,40
Економія: -0,31 грн
10,09 грн
Будь здоровий
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Кам'янець-Подільський, шосе Нігинське, 41/1
Всього: упаковка (10)
11,95
Економія: -0,36 грн
11,59 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Фастів, вул. Мазепи Івана, 6
Всього: упаковка (3)
11,00
Економія: -0,33 грн
10,67 грн
Біла ромашка
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Чернівці, вул. Головна, 265-А
Всього: упаковка (4)
11,15
Економія: -0,33 грн
10,82 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Васильків, вул. Соборна, 64/1
Всього: упаковка (19)
12,50
Економія: -0,38 грн
12,12 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Ходосівка, шосе Обухівське-1, 16
Всього: упаковка (9)
12,25
Економія: -0,37 грн
11,88 грн
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Лісники, вул. Ватутіна, 170
Всього: упаковка (7)
12,15
Економія: -0,36 грн
11,79 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Лісники, вул. Ватутіна, 164-А
Всього: упаковка (10)
12,35
Економія: -0,37 грн
11,98 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Віта-Поштова, вул. Звенигородська, 200-Д
Всього: упаковка (12)
12,15
Економія: -0,36 грн
11,79 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Млиново, вул. Олександрівська, 56
Всього: упаковка (7)
12,00
Економія: -0,36 грн
11,64 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, шосе Столичне, 103/3
Всього: упаковка (7)
12,35
Економія: -0,37 грн
11,98 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Заболотного Академіка, 37
Всього: упаковка (5)
12,75
Економія: -0,38 грн
12,37 грн